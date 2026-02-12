«No hay tantas canciones sobre la vejez»

No, este no es otro podcast dedicado a Madonna. El periodista y escritor Paco Tomás, muy conocido últimamente por su programa Wisteria Lane, con más 1.000 episodios a sus espaldas, visita REVELACIÓN O TIMO para hablar del edadismo en el mundo del pop. No esquivamos el caso de Madonna, a la que se dedicó este titular que veis aquí («cálmese, abuela») cuando tenía 35 años, pero es solo la punta del iceberg. Sophie Ellis-Bextor ha sido otra de las artistas que se han quejado de edadismo, una de las temáticas que encontramos en la película ‘Maspalomas’, nominada a varios Goya.

Paco Tomás reflexiona sobre el caso de Madonna: «Hay gente que cree que lo que tiene que hacer es cantar boleros, como María Dolores Pradera, y dejar la sexualización del cuerpo para la gente joven». Mencionamos también los casos de Cher, Barbra Streisand o Cyndi Lauper.

Tomás añade en otro momento: «Resulta como ridículo que tú intentes hipersexualizarte a partir de los 40 años. Te miran como el viejo verde o la vieja decrépita. «¿Por qué se pone esa ropa?». Hay muy pocos cantantes masculinos que se hipersexualicen a partir de los 40 años. Las cantantes sí tienen que seguir haciéndolo, bien porque les da la gana, bien porque si no, no encuentran su espacio. Es lo que pasa en el cine: una actriz a partir de los 40 años… O eres una niña jovencita, tía buena, y el cartel de la película… o la abuela. Pero entre medias, que son décadas, no han encontrado papeles donde encajar. Puedes ser la madre, pero la madre ya no es protagonista. En la música sucede igual. Tiene que ver mucho con la hipersexualización que hay ahora mismo. En los 70 no era así. Pero ahora sí».

En el podcast recordamos que el «edadismo» fue un concepto acuñado por el gerontólogo Robert Butler en 1968, mencionamos el libro coetáneo de Simone de Beauvoir ‘La vejez’, pero situamos el debate sobre esta cuestión social en la última década o en el último lustro. En 2022 la RAE reconocó el término «edadismo». Y también hablamos de las diferencias que hay entre pop y rock, pues no sufren el mismo edadismo Iggy Pop, Bruce Springsteen y los Rolling Stones que Robbie Williams; o entre otras disciplinas culturales. En la literatura o en la dirección de cine, envejecer es un valor. En la música, rara vez.

Paco Tomás reflexiona también sobre la policía de la edad y de la moral cuando se ha crecido sin referentes desde una sexualidad disidente, y se pregunta cómo será la tercera edad de artistas LGTBIQ+ como Samantha Hudson. «Los artistas no escriben canciones sobre la vejez, sino sobre el paso del tiempo (…) No hay tantas canciones sobre el paso a la vejez, y las que hay son medio de coña, como ‘When I’m 64′» de los Beatles.

A lo largo de la conversación, analizamos -entre otras cuestiones- qué cantantes mayores de 40 años encontramos en las listas de éxitos, hallando tan solo excepciones como David Guetta (58 años), Daddy Yankee (50 años) o Shakira (47 años). La inmensa mayoría ronda los 25 o 30 años.

