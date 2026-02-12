Shakira confirma Copacabana antes que España

Shakira ha sido confirmada como la artista que dará un concierto gratuito en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro (Brasil), el próximo 2 de mayo. Shakira era el nombre que sonaba más fuerte en las apuestas y el alcalde de Río, Eduardo Paes, ha confirmado este miércoles que será la colombiana la artista que siga los pasos de Madonna (2024) y Lady Gaga (2025), actuando para un público absolutamente multitudinario en el evento conocido como Todo Mundo no Rio.

Se espera que Shakira congregue a un público masivo, si bien puede que no tanto como el de Madonna -1,6 millones- y Lady Gaga -2,1 millones-, ya que Shakira, que es latinoamericana, actúa con frecuencia en Brasil y, de hecho, su actual gira la empezó en Río hace un año.

El paso de Shakira por Copacabana se integra lógicamente dentro de la gira de ‘Las mujeres ya no lloran’, por lo que es de esperar que el show siga su mismo diseño, aunque seguro incluirá guiños específicos a Brasil y quién sabe si alguna colaboración destacada. Actualmente, Shakira se encuentra realizando fechas de la gira en América Latina y, a continuación, viajará a Asia Occidental para ofrecer conciertos programados en Jordania, Qatar y Abu Dabi, todos ellos previos a Copacabana.

Después, Shakira debería poder actuar en Europa, incluyendo unas fechas en España que no terminan de anunciarse, quizá debido a los bookings ya confirmados para 2026. Ciñéndonos a Madrid y Barcelona, Bad Bunny ha acaparado mayo y junio con una decena de fechas en el Metropolitano, mientras las giras de Rosalía, El Último de la Fila y Bruno Mars se extienden entre finales de marzo, abril y julio.

Según Los 40 Principales, se estudia la posibilidad de que la llegada de la gira de Shakira a España se retrase hasta 2027, pero por el momento no hay nada confirmado.