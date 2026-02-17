La electrónica melódica de Ofenbach vuelve a Barcelona

Ofenbach siguen siendo la confirmación de que pocas cosas pueden salir mal de un dúo de electrónica francesa. Antes que Dorian Lo y César de Rumme estaban los ejemplos de Daft Punk, Polo & Pan o Justice. Es por ello que la cita barcelonesa del grupo, que actuará este miércoles en La 2 de la Sala Apolo, es casi obligatoria para los amantes del clubbing.

Ya el año pasado, Dorian y César pusieron a La Paloma a bailar con su disco-funk electrónico y melódico. Mañana, miércoles 18 de febrero, Ofenbach vuelven a la ciudad con su certero catálogo de rompepistas. Las entradas están a la venta desde 25 euros más gastos de distribución, pero puedes tener un descuento del 7% en Fever si eres cliente de Revolut.

‘Miles Away’, uno de sus singles más recientes, estará a buen seguro en un set lleno de temas tan pegadizos como preparados para perderse en el baile. Como dice esta canción, para «quedarse para siempre». En el set se esperan piezas ya clásicas de su repertorio que suman millones de streams a cientos, como son ‘Be Mine’, ‘Overdrive’ y ‘Wasted Love’. ‘Human’ es su último lanzamiento, himno del Six Invitational, el torneo mundial anual de Rainbow Six Siege.