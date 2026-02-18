091 y MVRK, top 5 en España

Bad Bunny continúa en el número 1 de la lista de discos española, además con el mayor aumento en número de copias de la semana. Las razones son dos: la Super Bowl y la tardía edición en vinilo. Más de un año después de su edición, ‘Debí tirar más fotos’ entra directo al número 1 en la tabla de vinilos.

La entrada más fuerte es la de 091 con su disco ‘Espejismo nº9’. Llegan directos al puesto 4, gracias a la buena aceptación de singles como ‘No tiene sentido escapar’, ‘Antes de que salga el sol’ o ‘Algo parecido a un sueño’. Su álbum de 2019, ‘La otra vida’, había quedado en el puesto 5, por lo que esta es su mejor marca histórica.

También hay que hablar de la subida de MVRK, que pasa del puesto 28 al puesto 3 con ‘Pórtate bien!’. El madrileño -en concreto de Vallecas- se postula como una de las revelaciones de la temporada, teniendo solo por delante a Bad Bunny y a Rosalía. Recientemente actuaba en el Movistar Arena.

En cuanto a entradas internacionales, tenemos ‘Piss in the Wind’ de Joji en el puesto 15; a Robbie Williams en el número 41 con ‘BRITPOP‘ (reciente número 1 en UK); y a J Cole con ‘The Fall-Off’ en el puesto 89 (reciente número 1 en USA).

Otras entradas son ‘La Calma’ de El Kanka en el puesto 14, ‘Todo lo alto que quiera’ de Paula Mattheus en el puesto 19, ’10 locos años descalzos’ de Pedro Pastor en el puesto 68, ‘Forever’ de María Escarmiento en el puesto 84, ‘IO Canto 2’ de Laura Pausini en el puesto 90 y ‘Cerezos en flor’ de Luis Fercan en el 94.









