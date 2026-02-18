U2, contra el ICE y junto a Ed Sheeran, en su nuevo EP

U2 ha lanzado por sorpresa un EP de 6 pistas que se presenta como una «colección independiente»» previa al lanzamiento de su nuevo álbum, previsto para finales de 2026. ‘Days of Ash’ es la respuesta de U2 «a los acontecimientos actuales» y se abre con ‘American Obituary’, un tema sobre el asesinato de Renee Good a manos del ICE en enero de 2026.

El EP reúne cinco canciones y un poema recitado, ‘Wildpeace’, con Adeola y Jacknife Lee. ‘Yours Eternally’ reúne a Ed Sheeran y al cantante ucraniano Tarás Topolia.

El material de ‘Days of Ash’ se inspira «en las muchas personas extraordinarias y valientes que luchan en primera línea por la libertad». Según la nota oficial, «cuatro de las cinco canciones tratan sobre personas -una madre, un padre, una adolescente- cuyas vidas fueron brutalmente truncadas; un soldado que preferiría estar cantando, pero que está dispuesto a morir por la libertad de su país».

El próximo álbum de U2 será el primero basado en material original desde el lanzamiento de ‘Songs of Experience‘ en 2017, ya que su último trabajo publicado, ‘Songs of Surrender‘, se componía de canciones regrabadas.

