Gemeliers, ingresados tras sufrir una agresión

Los hermanos gemelos Jesús y Daniel Oviedo Morilla, conocidos por su grupo Gemeliers, han sufrido una agresión durante la madrugada de este sábado 21 de febrero, cuando abandonaban la discoteca Vandido, situada en la calle Goya de Madrid, donde estaban celebrando su cumpleaños con sus parejas y amigos. Tanto los gemelos como sus parejas han sido atendidos en el Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid.

Según Diario AS, alrededor de las dos de la madrugada los hermanos Oviedo fueron increpados por un grupo de desconocidos desde un coche, que les profirieron insultos homófobos y después bajaron del vehículo para agredirlos físicamente y rociarlos con espray pimienta.

Los hermanos, nacidos el 21 de febrero en Mairena del Aljarafe, han denunciado la agresión y, según avanzan varios medios, los presuntos agresores ya estarían identificados.