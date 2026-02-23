Imagina parecerte a Peldanyos y hacer un temazo sobre ello

Capros son brutalmente honestos en los primeros segundos de su último single: «Nadie sabe quién coño somos». Esto puede cambiar en cualquier momento si siguen lanzando canciones tan divertidas como ‘Peldanyos’, escrita para el conocido foodie a raíz del innegable parecido del cantante de la banda. Es la Canción del Día.

Carolina Durante (mencionados en ‘FOMO’), blink-182 o Sexy Zebras son algunas de las bandas que se nos vienen a la cabeza al escuchar a Capros. La banda de Barcelona acaban de sacar su primer disco, ‘A esta invitamos nosotros’, hasta arriba de mini himnos de pop rock y punk como ‘Peldanyos’. Esta también fue la filosofía para su versión de ‘DtMF’, que destaca en el panorama de las versiones rockeras de reggaetón como una de las pocas que merecen la pena.

Miguel, Lucas, Iván y Álex no tienen más remedio que ponerse en la piel de ‘Peldanyos’: «Siempre me confunden con otro que es más famoso». A todos nos han dicho alguna vez que nos parecemos a alguien más famoso. A algunas personas les da rabia, y a otras les da igual. Capros han decidido convertirlo en un estribillo totalmente pegadizo: «Hola, soy Peldanyos / Sácate una foto de este bigotazo / Hola, soy Peldanyos / Ahora yo me piro, que tocan los Capros».