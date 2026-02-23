‘T Amaré’, top 60 en España; Quevedo, nº1 directo

La lista de singles española presenta esta semana interesantes novedades. En primer lugar, hay que hablar de Quevedo, que coloca ‘Ni borracho‘ directamente en el número 1 de la tabla. El público no compra la idea de que la canción salga a rebufo de Bad Bunny ni que su homenaje a Canarias sea impostado.

‘Ni borracho’ es el 8º single número 1 en España para Quevedo, aunque solo el tercero en solitario tras ‘Columbia‘ y ‘TUCHAT‘. El tercero consecutivo, eso sí. Así queda la lista de números 1 de Quevedo en España:

-Quevedo: BZRP Music Sessions, Vol. 52

-Playa del Inglés ft. Myke Towers

-El Tonto ft. Lola Indigo

-Gran Vía ft. Aitana

-Still Luvin’ ft. Delaossa

-Columbia

-TUCHAT

-Ni borracho

Quevedo, precisamente, desbanca a Bad Bunny del número 1 con ‘NUEVAYOL’, aunque el puertorriqueño protagoniza la subida más fuerte de la semana con ‘TITÍ ME PREGUNTÓ’, que sube del 36 al 24.

Además, la edición de Benidorm Fest 2026 asoma por fin en la tabla. ‘T Amaré‘, de Tony Grux y LUCYCALIS, la canción ganadora, debuta en el puesto 60 tras celebrarse el certamen. Algo es algo, pero la canción necesitará promoción para crecer y estabilizarse si RTVE intenta, con ella, dar con algo parecido a una canción del verano. En Spotify ya baja al puesto 190, y su peak ahí ha sido un número 58, es decir, ni siquiera ha irrumpido dentro de los 50 temas más escuchados.

La tabla deja solo un par de entradas más. ‘CHOQUE’, el dueto de Bad Gyal y Chencho Corleone que presenta el segundo disco de la catalana, entra en el número 11. Y, ascendiendo hasta el puesto 61, encontramos la última entrada de la semana: ‘La Sacapuntas’, de KASABAKI, Zeno el Faraón, L0rna y Kristina.







