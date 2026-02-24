Julio Iglesias denuncia a Yolanda Díaz

Recientemente Julio Iglesias ha sido acusado de agresiones sexuales por una serie de mujeres, que han denunciado diversos casos en una serie de reportajes especiales realizados durante 3 años por El Diario. Iglesias negaba las acusaciones y después la Fiscalía archivaba la causa por «falta de competencias«.

Ahora el cantante pasa a la ofensiva y ha presentado una demanda de conciliación contra Yolanda Díaz, vicepresidenta del Gobierno, por los comentarios que la política hizo en las redes sociales y en una entrevista de televisión.

Como informa El País, los abogados de Iglesias creen que ha habido manifestaciones “injuriosas” por parte de la líder de Sumar, con las que atribuyó a su cliente de manera directa la condición de “abusador sexual”, un régimen de “esclavitud” y una “estructura de poder basada en la agresión permanente”.

El cantante pide a Yolanda Díaz que se retracte, que reconozca “el daño causado” y que lo “indemnice con el importe en el que se fijen prudencialmente los daños causados en función de la difusión alcanzada por el comportamiento injurioso y calumnioso”. Este es el paso previo necesario para poder poner después una querella por calumnias o injurias.

Uno de los mensajes que denuncian fue dejado en Bluesky por Yolanda Díaz el 13 de enero: «Escalofriantes testimonios de las extrabajadoras de Julio Iglesias. Abusos sexuales y una situación de esclavitud con una estructura de poder basada en la agresión permanente. Gracias a las mujeres valientes y a las periodistas de eldiario.es por denunciarlo».