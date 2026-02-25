Rosalía logra su 13º número 1 en JNSP con ‘Reliquia’

Rosalía se ha hecho con el top 1 en JENESAISPOP con ‘Reliquia’, que hemos escogido como nueva favorita de ‘Lux’ frente a ‘Dios es un stalker’ o ‘Sauvignon Blanc’. Es el 13º que consigue en nuestro top 40 semanal tras ‘Malamente’, ‘Pienso en tu mirá’, ‘Di mi nombre’, ‘Barefoot in the Park’ con James Blake, ‘Aute cuture’, ‘La fama’ con The Weeknd, ‘Saoko’, ‘Candy’, ‘New Woman’ con Lisa, ‘Omega’ con Ralphie Choo, ‘Berghain’ y ‘La perla’. Únicamente Lana del Rey ha conseguido más números 1 históricos en JENESAISPOP, un total de 15, aunque eso podría cambiar pronto… Esta semana la encontráis entre los candidatos, sin ir más lejos.
Otras entradas destacadas son las de Mitski, Lykke Li, Rodrigo Cuevas o Ca7riel y Paco Amoroso, entre otros.
Recordad que podéis escuchar la playlist con las 40 canciones del top y las 10 candidatas a entrar de cada semana, así como por supuesto votar por vuestras canciones favoritas, aquí. Los votos son sometidos a una fórmula matemática que beneficia a las novedades y perjudica a las canciones a medida que pasan las semanas.
|Top
|Ant.
|Peak
|Sem.
|Canción
|Artista
|1
|–
|1
|1
|Reliquia
|Rosalía
|2
|1
|1
|5
|Otro verano
|Martin
|3
|2
|2
|4
|Aperture
|Harry Styles
|4
|6
|4
|2
|Opalite
|Taylor Swift
|5
|4
|1
|18
|Nuevos recuerdos
|Martin
|6
|7
|2
|4
|I Could Get Used to This
|Jessie Ware
|7
|3
|3
|3
|So Easy (To Fall In Love)
|Olivia Dean
|8
|14
|8
|2
|A veces
|Ana Torroja
|9
|5
|5
|3
|Streets of Minneapolis
|Bruce Springsteen
|10
|10
|10
|2
|Ya no llueve
|dani dicostas
|11
|–
|11
|1
|I’ll Change for You
|Mitski
|12
|–
|12
|1
|Lucky Again
|Lykke Li
|13
|9
|1
|6
|Talk to Me
|Robyn
|14
|11
|11
|5
|Where’s My Phone?
|Mitski
|15
|8
|4
|6
|I Just Might
|Bruno Mars
|16
|25
|11
|4
|Pretty Face
|Robbie Williams
|17
|–
|17
|1
|Una muerte ideal
|Rodrigo Cuevas, Grande Amore
|18
|36
|18
|2
|Immortal Love
|MIKA
|19
|–
|19
|1
|Hasta Jesús tuvo un mal día
|Ca7riel & Paco Amoroso, Sting
|20
|18
|16
|3
|Caught in the Blink of an Eye
|Ladytron
|21
|17
|17
|2
|DANCE…
|Slayyyter
|22
|23
|22
|2
|Homewrecker
|sombr
|23
|30
|23
|2
|The Scythe
|The Last Dinner Party
|24
|12
|5
|55
|M.A.P.S.
|Amaia
|25
|22
|1
|16
|Berghain
|Rosalía, Björk, Yves Tumor
|26
|29
|1
|15
|La Perla
|Rosalía
|27
|21
|2
|7
|Despierto amándote
|Miranda!, bailamamá
|28
|–
|28
|1
|POSSESSION
|Melanie Martinez
|29
|–
|29
|1
|God’s Lonely Man
|Anna Calvi
|30
|15
|5
|5
|Orange County
|Gorillaz, Bizarrap, Kara Jackson
|31
|13
|5
|4
|Opening Night
|Arctic Monkeys
|32
|33
|2
|20
|com você
|Judeline, Amaia
|33
|28
|19
|3
|L.U.C.K.Y.
|Fcukers
|34
|26
|8
|5
|TENTACION
|Ralphie Choo
|35
|31
|6
|5
|2SIDED
|Arlo Parks
|36
|–
|36
|1
|Dancing on the Wall
|MUNA
|37
|35
|34
|4
|Los asombros
|Nacho Vegas
|38
|40
|3
|14
|Dopamine
|Robyn
|39
|20
|7
|6
|Make-Up is a Lie
|Morrissey
|40
|27
|27
|5
|Zombie
|YUNGBLUD, The Smashing Pumpkins
|Candidatos
|Canción
|Artista
|–
|Dying for You
|Charli XCX
|–
|White Feather Hawk Tail Deer Hunter
|Lana del Rey
|–
|TICTAC
|Maria Arnal
|–
|T AMARÉ
|Tony Grox, LUCYCALYS
|–
|be the girl!
|hemlocke springs
|–
|Beck n Call
|waterbaby, ttoh
|–
|Eyes Closed
|Mimi Webb
|–
|Primer amor
|Laaza
|–
|My Life
|Julia Cumming
|–
|Peldanyos
|Capros
