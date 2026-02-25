escribe aquí...
Rosalía logra su 13º número 1 en JNSP con ‘Reliquia’

-

92
5
5
Rosalía, en Los 40 Music Awards

Rosalía se ha hecho con el top 1 en JENESAISPOP con ‘Reliquia’, que hemos escogido como nueva favorita de ‘Lux’ frente a ‘Dios es un stalker’ o ‘Sauvignon Blanc’. Es el 13º que consigue en nuestro top 40 semanal tras ‘Malamente’, ‘Pienso en tu mirá’, ‘Di mi nombre’, ‘Barefoot in the Park’ con James Blake, ‘Aute cuture’, ‘La fama’ con The Weeknd, ‘Saoko’, ‘Candy’, ‘New Woman’ con Lisa, ‘Omega’ con Ralphie Choo, ‘Berghain’ y ‘La perla’. Únicamente Lana del Rey ha conseguido más números 1 históricos en JENESAISPOP, un total de 15, aunque eso podría cambiar pronto… Esta semana la encontráis entre los candidatos, sin ir más lejos.

Otras entradas destacadas son las de Mitski, Lykke Li, Rodrigo Cuevas o Ca7riel y Paco Amoroso, entre otros.

Recordad que podéis escuchar la playlist con las 40 canciones del top y las 10 candidatas a entrar de cada semana, así como por supuesto votar por vuestras canciones favoritas, aquí. Los votos son sometidos a una fórmula matemática que beneficia a las novedades y perjudica a las canciones a medida que pasan las semanas.

Top Ant. Peak Sem. Canción Artista
1 1 1 Reliquia Rosalía Vota
2 1 1 5 Otro verano Martin Vota
3 2 2 4 Aperture Harry Styles Vota
4 6 4 2 Opalite Taylor Swift Vota
5 4 1 18 Nuevos recuerdos Martin Vota
6 7 2 4 I Could Get Used to This Jessie Ware Vota
7 3 3 3 So Easy (To Fall In Love) Olivia Dean Vota
8 14 8 2 A veces Ana Torroja Vota
9 5 5 3 Streets of Minneapolis Bruce Springsteen Vota
10 10 10 2 Ya no llueve dani dicostas Vota
11 11 1 I’ll Change for You Mitski Vota
12 12 1 Lucky Again Lykke Li Vota
13 9 1 6 Talk to Me Robyn Vota
14 11 11 5 Where’s My Phone? Mitski Vota
15 8 4 6 I Just Might Bruno Mars Vota
16 25 11 4 Pretty Face Robbie Williams Vota
17 17 1 Una muerte ideal Rodrigo Cuevas, Grande Amore Vota
18 36 18 2 Immortal Love MIKA Vota
19 19 1 Hasta Jesús tuvo un mal día Ca7riel & Paco Amoroso, Sting Vota
20 18 16 3 Caught in the Blink of an Eye Ladytron Vota
21 17 17 2 DANCE… Slayyyter Vota
22 23 22 2 Homewrecker sombr Vota
23 30 23 2 The Scythe The Last Dinner Party Vota
24 12 5 55 M.A.P.S. Amaia Vota
25 22 1 16 Berghain Rosalía, Björk, Yves Tumor Vota
26 29 1 15 La Perla Rosalía Vota
27 21 2 7 Despierto amándote Miranda!, bailamamá Vota
28 28 1 POSSESSION Melanie Martinez Vota
29 29 1 God’s Lonely Man Anna Calvi Vota
30 15 5 5 Orange County Gorillaz, Bizarrap, Kara Jackson Vota
31 13 5 4 Opening Night Arctic Monkeys Vota
32 33 2 20 com você Judeline, Amaia Vota
33 28 19 3 L.U.C.K.Y. Fcukers Vota
34 26 8 5 TENTACION Ralphie Choo Vota
35 31 6 5 2SIDED Arlo Parks Vota
36 36 1 Dancing on the Wall MUNA Vota
37 35 34 4 Los asombros Nacho Vegas Vota
38 40 3 14 Dopamine Robyn Vota
39 20 7 6 Make-Up is a Lie Morrissey Vota
40 27 27 5 Zombie YUNGBLUD, The Smashing Pumpkins Vota
Candidatos Canción Artista
Dying for You Charli XCX Vota
White Feather Hawk Tail Deer Hunter Lana del Rey Vota
TICTAC Maria Arnal Vota
T AMARÉ Tony Grox, LUCYCALYS Vota
be the girl! hemlocke springs Vota
Beck n Call waterbaby, ttoh Vota
Eyes Closed Mimi Webb Vota
Primer amor Laaza Vota
My Life Julia Cumming Vota
Peldanyos Capros Vota

