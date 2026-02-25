Adiós a Éliane Radigue, la reina del drone

La compositora francesa Éliane Radigue, pionera de la música electrónica, ha fallecido en París, un mes después de su 94º cumpleaños. En los últimos años, su figura había sido reivindicada por artistas y documentalistas, apareciendo en el documental ‘Sisters with Transistors‘, dedicado a las primeras creadoras de la música electrónica.

Desde finales de los 60, Radigue comenzó a experimentar con música radicalmente minimalista y de larga duración, trabajando con cintas magnéticas mediante loops, feedbacks y sonidos sostenidos y dilatados. Las primeras composiciones de Radigue estaban influenciadas por las técnicas de la música electroacústica que había descubierto escuchando las emisiones radiofónicas de Pierre Schaeffer, pionero de la música concreta, de quien más tarde sería alumna.

Ya en los 70, durante su estancia en Nueva York, Radigue incorporó los sintetizadores electrónicos a su obra, primero un Buchla prestado y luego el sintetizador modular analógico ARP 2500, que se convertiría en su instrumento principal durante más de dos décadas.

Sus largos e inmersivos drones evolucionaban lentamente, explorando cambios microscópicos de timbre o textura, y tenían una fuerte carga espiritual, vinculada a su interés por el budismo tibetano. Su colosal obra ‘Trilogie de la Mort’ se inspiró en ‘El libro tibetano de los muertos’, una tradición a la que se acercó tras la muerte de su hijo, Yves Arman, a los 35 años, en un accidente de coche en Zaragoza.

En las últimas décadas, Radigue siguió componiendo, aunque modificó su método de trabajo y comenzó a colaborar con intérpretes y ensembles, dando lugar a piezas como Occam Ocean, inspirada en el movimiento del océano. Artistas como The Avalanches, Maria Arnal o Matmos han lamentado su muerte en redes sociales, recordando su influencia y legado.

