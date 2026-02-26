BRAVA Madrid se celebrará en La Caja Mágica en 2026

BRAVA Madrid volverá a celebrarse en 2026, los días 18 y 19 de septiembre. Eso sí, cambiará de recinto, otra vez: en esta ocasión será La Caja Mágica el espacio que acoja el festival, después de que en 2025 se viera obligado a trasladarse a Torrejón de Ardoz debido a las quejas por el ruido por parte de los vecinos de la zona. IFEMA no cobija el festival desde 2024.

El primer avance del cartel de la edición de BRAVA Madrid de 2026 se conocerá el próximo lunes 2 de marzo a las 12 horas.

BRAVA Madrid probablemente encara la edición de este año como un punto de inflexión, tratando de dejar atrás la incertidumbre que marcó su festival de 2025, causada tanto por las quejas relacionadas con la devolución de entradas tras el cambio de recinto, como por la controversia generada por la vinculación de la empresa organizadora, The Music Republic, con una empresa con lazos en Israel, situación que también afectó a otros grandes festivales como Sónar, Arenal Sound o el FIB.

Aunque los problemas para BRAVA Madrid continúan, ya que, recientemente, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha ratificado la sanción de 96.000 euros impuesta a la promotora del festival Brava Madrid, Madrid Salvaje AIE, por obligar a utilizar pulseras cashless como único medio de pago y aplicar un cargo por la devolución del saldo no gastado en la edición de 2023, tras la denuncia presentada por Facua-Consumidores en Acción.