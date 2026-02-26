Las críticas a Benny Blanco por marrano resbalan a Selena Gomez

Ser un guarro parece uno de los grandes orgullos de Benny Blanco, como demostró el productor cuando contó que le gustaba no ducharse a diario para dejar “un aroma al pasar”. Parece que se creció tras ser elegido uno de los hombres más sexys del mundo.

La higiene de Blanco vuelve a estar en el punto de mira después de que el marido de Selena Gomez haya aparecido en un podcast tirándose un pedo y plantando sus pies descalzos y sucios sobre un sofá gris que se presume propiedad de la cantante.

- Publicidad -

Ha sucedido en el programa ‘Friends Keep Secrets’, que Blanco co-presenta junto al rapero Lil Dicky. En el vídeo viral, Blanco pregunta: “¿Cuál es la regla para los gases o para orinar?”, antes de deleitarnos con un pedito breve pero decidido. Frente a él, unos pies negros como si hubiera pisado una mina de carbón.

El público está indignado, pidiendo a Selena Gomez que se divorcie cuanto antes. En redes, algunos lo imaginan “atrapando a Selena debajo de las sábanas mientras se tira pedos”, y otros piensan que Blanco debe “tener una picha de oro” para haber conquistado a Selena. Eso, o “le hizo un amarre” a la artista, refiriéndose a un supuesto hechizo amoroso.

- Publicidad -

Solo Benny Blanco y Selena Gomez conocen la realidad de su relación, y nadie debería dudar -a pesar de todo- de su amor. Pero, por si acaso alguien lo piensa, Selena Gomez ha acudido a redes para afirmar que su amor por Blanco no está en absoluto comprometido, si no al contrario: “Cada día me enamoro más y más de ti», ha escrito.