Gnarls Barkley preparan su adiós con la emocionante ‘Pictures’

Gnarls Barkley han lanzado su primer single en 18 años, pero es el principio del fin. El dúo formado por CeeLo Green y Danger Mouse han anunciado la llegada de su tercero y último disco, apropiadamente titulado ‘Atlanta’, ya que será todo un regreso a casa. Estará disponible el próximo 6 de marzo y ‘Pictures’ es el emocionante adelanto del proyecto.

El broche final de la carrera de Gnarls Barkley, que tuvo su punto álgido en 2008 con el hit masivo de ‘Crazy’ y el lanzamiento del segundo disco del grupo, está hecho para tocarnos la patata. ‘Pictures’ es un soul moderno en el que Green reflexiona sobre su pasado en Atlanta a través de las «imágenes» que se le presentaban «mirando por la ventana del tren MARTA», refiriéndose al sistema público de trenes de la ciudad.

«Un minuto pasa, el pasado es ahora / Espero que la vida esté guardando lo mejor para el final», canta CeeLo sobre la detallada producción de Danger Mouse, centrada en un brillante piano y un coro de voces que va entrando y saliendo del tema. Cuenta el cantante que su infancia en Atlanta no fue fácil, con un profesor que le mandaba irse del colegio nada más llegar, pero es el paso de los años lo que le da otra perspectiva: «Cuando respiras el aire eres esa ciudad / Incluso pensaba que los cementerios eran bonitos».

Tracklist:

1. Tomorrow Died Today

2. I Amnesia

3. Pictures

4. Line Dance

5. Turn Your Heart Back On

6. Let Me Be

7. Cyberbully (Yayo)

8. Perfect Time

9. Sweet Evil

10. Boy Genius

11. The Be Be King

12. Sorry

13. Accept It