Harry Styles presenta su disco en un especial de Netflix

Este viernes sale el nuevo disco de Harry Styles. Sorprende que solo conozcamos un single de ‘KISS ALL THE TIME. DISCO, OCCASIONALLY’ porque ‘Aperture‘ no se ha mantenido con tanta solidez en las listas como ‘As It Was’.

Eso sí, tras su glorioso paso por los Brits, que ha inundado la red de memes, el tema sube del puesto 178 al puesto 116 en el Global Diario de Spotify. Lista en la que fue número 1 durante un día, ahora hace algo más de un mes.

Hoy se anuncia una promo que va a ser determinante. Netflix estrenará ‘Harry Styles: Una noche en Mánchester’, la primera actuación en vivo del cuarto álbum de estudio de Harry Styles. El especial se graba este mismo día 6 de marzo y estará disponible desde el domingo 8 de marzo a las 20.00 horas. Por tanto, el domingo se podrá ver el show íntegro que el cantante británico dará el 6 de marzo en el Co-op Live de Manchester.



