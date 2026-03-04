De buen disco a discazo: orden alternativo para ‘Virtuzorrismo’ de Nebulossa

Cuando todavía no nos hemos recuperado de ese pelotazo piano house y hedonista llamado ‘Vogue’, con que Nebulossa presentaron su segundo disco ‘Virtuzorrismo’ hace menos de 2 semanas, el grupo presenta nuevo vídeo.

‘Cicatrices’, hoy nuestra Canción del Día, ha sido apuntada en comentarios de webs y redes, como una de las favoritas de sus seguidores. Las razones apuntan a ser 3.

- Publicidad -

En primer lugar el estribillo y la línea instrumental de sintetizadores es espectacular. En segundo, el tema es un resquicio sónico de lo que encontramos en el debut de Nebulossa, más orientado al synth-pop de los 80. Y finalmente, el tema tiene que ver con todo lo que ha vivido el dúo durante su periplo eurovisivo. Han sufrido críticas, lo han pasado mal, pero «todas estas cicatrices» las abrazamos como en terapia porque al fin y al cabo «hablan de nosotros mismos».

El tema viene acompañado de un sencillo videoclip con Mery haciendo las veces de enfermera. Bien.



- Publicidad -

Más llamativo que el vídeo es que ya llevemos como una decena de singles y vídeos para este ‘Virtuzorrismo’. Un disco que no he dejado de escuchar desde su salida, pero que no he podido evitar reordenar en una secuencia alternativa en Spotify.

El grupo se empeñó en abrir el álbum con sus 4 canciones inéditas, y a la postre no parece la mejor decisión, sobre todo por la diversidad de estilos. En esta secuencia alternativa -pido disculpas de antemano por el «fansplaining»- seguimos empezando con ‘Vogue’, pero enseguida pasamos a su ristra de mayores hits, que sonaba extraña a mitad del camino en la secuencia original. La retahíla solo podía cerrar o abrir, y al final nos hemos decantado por lo segundo.

- Publicidad -

Integramos reunidos los temas que recuerdan a su sonido primigenio (‘Cicatrices’ junto a los dos singles previos a ‘Zorra’), dejando para el tramo final «lo demás». No está exento de hits: ‘Supersexy’ y ‘Ya no soy la misma’ están entre sus temas más escuchados, y podría estarlo perfectamente ‘Fantástica’, donde hasta se oye descorchar un champán o un cava como símbolo del buen sabor de boca «unapologetic» que busca el álbum. Habría sido un final apoteósico, aunque en este caso respetamos la voluntad del grupo de cerrar con el mensaje feminista, cuasi baladesco, de ‘Por ti por mí’.

La amplia gira de Nebulossa va de Madrid a Londres, de México a Cullera, de Lituania a Alcalá de Guadaira. Detalles, en su web.

Orden alternativo para ‘Virtuzorrismo’ de Nebulossa

1.-Vogue

2.-Zorra

3.-Cotilleo

4.-Venenosa

5.-Dos lokas

6.-Me ha dado porno

7.-Cicatrices

8.-Me pones a mil

9.-Cuando te veo

10.-Ya no soy la misma

11.-Supersexy

12.-Fantástica

13.-Por ti por mí

