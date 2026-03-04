escribe aquí...
Cuando Aldous Harding conoció a John Cale

Aldous Harding, la original cantautora neozelandesa que nos enamoró -a nosotros y a Lorde- con canciones como ‘The Barrel’ o ‘Imagining My Man’, ha dado los detalles de ‘Train on the Island’, el disco que presentará el 4 de julio en el VIDA Festival de Vilanova i la Geltrú.

El quinto trabajo de Harding ha sido grabado y coproducido por John Parish (PJ Harvey, Dry Cleaning), colaborador habitual de la artista, en los estudios Rockfield de Monmouth, Gales, donde se registraron todos los discos previos de Harding.

‘One Stop’, el primer adelanto, narra la vez que Harding conoció a John Cale, el icónico miembro de The Velvet Underground que acaba de lanzar single con Charli xcx. “Conocí al verdadero John Cale, me quedé sin palabras, pero no me importa; recogía el escenario mientras él comía su arroz”, recuerda la artista en la melodiosa composición. ‘One Stop’ empieza con arreglos de piano y cuerda próximos al chamber-pop, pero evoluciona hacia una segunda parte dominada por las guitarras.
1. I Ate The Most
2. One Stop
3. Train On The Island
4. Worms
5. Venus In The Zinnia
6. If Lady Does It
7. San Fransisco
8. What Am I Gonna Do?
9. Riding That Symbol
10. Coats

