Luna Ki aplaza la salida de su disco «por motivos de salud»

Después de su comentada actuación en el Benidorm Fest y de la noticia de su retirada de la opinión pública, Luna Ki ha anunciado que su segundo álbum tardará un poco más en llegar «por motivos de salud». También se ha aplazado la presentación prevista del disco para este marzo, pasándose al 14 de mayo. Sí que aclara que el disco saldrá en abril y que mañana mismo desvelará el tracklist.

«Ya me estoy recuperando bien», ha escrito la cantante en el comunicado. Todo apunta a que esta noticia está directamente relacionada con lo ocurrido en el Benidorm Fest, donde tuvo que abandonar el plató tras su interpretación de ‘Bomba de Amor’ por sentirse «indispuesta». Su equipo confirmó posteriormente que se trataba de un episodio de ansiedad para el que fue necesario atención inmediata.

Por esto mismo, Luna Ki anunció su retirada del foco público, lo cual ha resultado un conflicto para el lanzamiento y presentación de su nuevo disco. La cantante también aclara, para aquellos que ya han comprado la entrada, que esta seguirá siendo válida para la nueva fecha.