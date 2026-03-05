Shakira y Beéle lanzan un vallenato denso

Mientras el público sigue escuchando ‘Hips Don’t Lie’ como si no se hubiera lanzado hace más de dos décadas, Shakira propone un nuevo homenaje a Colombia. En ‘Algo tú’, se une a uno de los reyes del urban latino actual, Beéle, y entrega un vallenato con capas.

Porque esto no es ‘La Bicicleta’, sino una fusión más profunda de varios géneros, principalmente el vallenato y la música electrónica. El instrumento estrella resulta ser una flauta de caña que conecta la tradición con el presente.

‘Algo tú’ es una de las producciones más enfocadas al club de la carrera de Shakira, pareciendo casi un remix de sí misma. Aún queda claro el mensaje de la canción, que aboga por vivir la vida sin miedo, e intercala referencias al Parque Tayrona, al río Magdalena y a instrumentos regionales como el tambor o el llamador, típicos de la música folclórica colombiana.

El cantante Rafael Escalona y su vallenato ‘La casa en el aire’ también aparecen mencionados en la letra de ‘Algo tú’, mientras la estética de la canción no renuncia a unas dosis elevadas de autotune, reflejando la sensibilidad urbana actual.

Shakira y Beéle han sido vistos recientemente rodando el videoclip de ‘Algo tú’ en el Carnaval de Barranquilla. De nuevo, ‘Hips Don’t Lie’ parece el punto de referencia.

