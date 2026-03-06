Los Del Río tampoco dejan que Trump use su música

Solo la Casa Blanca de Donald Trump es capaz de juntar un vídeo sobre los bombardeos estadounidenses en Irán con ‘La Macarena’. El vídeo, lleno de misiles siendo lanzados e incluso impactando en distintos objetivos, fue subido el pasado martes a las redes del gobierno estadounidense y hoy uno de sus creadores ha dado su opinión en Canal Sur.

Antonio Romero, miembro del dúo sevillano, ha declarado en la televisión pública de Andalucía su desacuerdo con el uso de la festiva canción en este tipo de propaganda: «Yo la hice para alegrarle la vida al mundo, no para matarle la vida». Recordemos que ‘La Macarena’ fue todo un hit mundial en los 90, por lo que es de sobra conocida en Estados Unidos: «Cuando haces una canción y la echas a volar a todo el mundo, la puede disparar cualquiera a su antojo», ha comentado.

Romero también ha descrito su reacción al ver su canción utilizada en un contexto bélico, asegurando que se le pusieron «los vellos de punta», y se ha preguntado lo que todos pensamos: «¿Por qué usar una cosa tan simpática y tan graciosa para algo así?». Así, se unen al club de artistas formado por Sabrina Carpenter, Radiohead, Kesha y muchos otros que se oponen al uso de su música para hacer propaganda bélica.