Puede que Madonna no quiera recordar Vigo

El Celta de Vigo reafirma su vinculación con la música. Si recientemente contaron con C. Tangana para un espectacular himno centenario, esta semana han tratado de llamar la atención de Madonna, apelando a su concierto en su estadio en 1990.

Corría la noche del 29 de julio de aquel año cuando la artista llevaba a Balaídos el ‘Blond Ambition Tour’, uno de los más influyentes de la historia, dado su concepto teatral. Madonna se enfundó la camiseta del Celta con el 5 de Espinosa a la espalda y la fotografía de Víctor de las Heras forma parte de la historia del club y de la ciudad, según el propio equipo.

El Celta de 2026 está desesperado por localizar la camiseta y añadirla a su archivo histórico. Por eso han hecho un llamamiento y han abierto una web para recabar datos sobre su paradero. Han apelado incluso a Madonna, por si Madonna supiera algo sobre dónde está la susodicha camiseta. Incluso anoche realizaron un homenaje a la cantante con una interpretación de ‘Like a Prayer’ antes de un partido frente al Real Madrid.

El Celta perdió anoche 1 a 2, pero ese no es el único drama. Salvo que este sea el principio de una extraña acción que lleve por ejemplo a un concierto de su próxima gira, parece poco probable que Madonna responda al Celta. Si su Instagram suele ser un sindiós, últimamente parece mínimamente medido y encarrilado a promocionar su nueva era en Warner. Esta semana se supone que ha rodado videoclip. Ojalá responda al Celta, pero es que ni siquiera sabemos si Madonna tendrá un buen recuerdo de aquella noche, o un recuerdo en absoluto.

En 1990 la artista estaba en su «peak». Acababa de publicar ‘Vogue’, enésimo número 1 mundial. Si Madonna recuerda algo de aquel año en España ha de ser su conocida cena con Almodóvar en Madrid, en la que intentó sin éxito ligarse a Antonio Banderas, recogida en la cinta ‘Truth or Dare’. ‘En la cama con Madonna’, para los amigos.

Y lo que es peor, el concierto en Vigo fue un fracaso rotundo. Aunque la prensa local suele recordar el evento con cariño, mimo y un montón de fotos curiosas, sólo se vendieron 23.000 entradas en un recinto para 40.000 tras unos años de gloria que Madonna estaba a punto de resumir en el recopilatorio ‘The Immaculate Collection’. Hay quien dice que no se pusieron entradas a la venta con suficiente antelación, hay quien recuerda que Prince actuaba la misma noche en A Coruña. Demasiado cerca. Por lo que fuera, no sabemos si Madonna recordará la velada con tanta gracia.

Podcast: así cambiaron el pop las giras de Madonna