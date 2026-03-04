Qué acertaron y qué no las exclusivas sobre Madonna en The Sun

Traemos buenas y malas noticias. La buena es que al fin parece saberse algo sobre el nuevo disco de Madonna. La mala es que la fuente es el tabloide británico The Sun, conocido históricamente por su nivel de inventiva y fantasía.

Según el tabloide, entre hoy miércoles 4 de marzo y este viernes, va a grabarse el nuevo vídeo de Madonna, con un enorme presupuesto y decenas de extras. Al parecer, Warner estaría poniendo toda la carne en el asador. The Sun anuncia que el single saldrá «en el próximo par de meses» y el álbum «más adelante, este verano». Una agónica espera tras haberse rumoreado anteriormente que el disco salía en otoño primero, y en invierno después.

- Publicidad -

¿Qué veracidad hay que dar a estas palabras? The Sun está tan orgulloso de su exclusiva que incluso la reportera Ellie Henman ha dado la cara en internet explicándola. El problema es que The Sun lleva demasiadas noticias inventadas o imprecisas a sus espaldas.

Respecto a Madonna, anunciaron su tour ‘Celebration’ a principios de enero de 2023, dos semanas antes de que se confirmara. En aquel momento revelaron que el show tendría lugar varias noches en el O2 de Londres, en contraste con la gira de teatros anterior. Acertaron tanto que el show empezó ahí. En cambio, fallaron sobre el repertorio. Indicaron que incluiría los temas más populares de Madonna en TikTok (‘Frozen’ y ‘Material Girl’, en aquel momento) y justo ambos hits fueron excluidos del repertorio común a todos los conciertos.

- Publicidad -

A lo largo de los años, The Sun ha publicado supuestas exclusivas sobre la película de Madonna que no han ido a ningún lado, y también que la cantante había grabado un remix de un viejo hit con Katy Perry poco antes de ser ingresada en el hospital, sobre el que jamás se supo. ¿Patinazo, soplo falso o single descartado? Otra noticia fallida de The Sun fue el compromiso de Madonna con su actual pareja. Ambos terminaron desmintiendo el compromiso en redes con un vídeo en clave de humor.

Lo que sorprende de este nuevo reportaje es su nivel de detalle: se habla de 40 bailarines, de 200 personas involucradas en el vídeo, del colectivo Torso (Charli XCX), y del «videoclip más sexual de Madonna», nada menos. Para que esto sea tan «subido de tono» como prometen, el nuevo vídeo ha de dejar atrás ‘Erotica’, el momento en que Madonna le chupa un pie a Maluma en ‘Medellín’ y sobre todo el censuradísimo clip para ‘Justify My Love’.

- Publicidad -

También hablan del sonido de un álbum «lleno de hits», afirmando que no es «lo que el público espera de la segunda parte de ‘Confessions on a Dancefloor'». Esto parece una simple deducción de aquella entrevista espiritual en que Madonna reveló que la muerte de su hermano ha inspirado dos temas nuevos, ‘Fragile’ y ‘Forgive Yourself’.

Podemos decir que «cuando el río suena, agua llueva», aunque en este caso haya que cogerlo todo con pinzas. Teniendo en cuenta el histórico de The Sun, lo más probable es que una parte de toda esta información sea correcta, y la otra no.