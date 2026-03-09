Franz Ferdinand, al ejército israelí por usar ‘Take Me Out’: «Sois asesinos»

Franz Ferdinand se han declarado «asqueados» y «furiosos» después de que las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) hayan usado su canción de 2003, ‘Take Me Out’, en un vídeo propagandístico que muestra imágenes de aviones de combate, explosiones y a un soldado israelí celebrando los ataques del país contra Irán, que han dejado ya cientos de muertos. La leyenda de la publicación dice “Operación León Rugiente: así se hace”.

Ha sido Alex Kapranos, vocalista de Franz Ferdinand, quien se ha pronunciado sobre el perverso uso de su canción en el vídeo, señalando: “Estos asesinos belicistas están usando nuestra música sin nuestro consentimiento. Esto nos provoca tanto náuseas como furia. Aunque, en realidad, es algo bastante típico, ¿no? Llegar pavoneándose y tomar lo que no es suyo con una arrogancia vil…”

Es efectivamente «bastante típico» que tanto la Casa Blanca como las IDF usen canciones de pop en sus vídeos, dándoles inquietantes segundas lecturas. Recientemente, Kesha ha condenado a Trump por usar su éxito ‘Blow’ en un vídeo y una frase sobre «ser esposada» de ‘Big Boy’ de SZA servía a la Casa Blanca también para promover al ICE y sus detenciones.

Otros artistas víctimas de las malas artes de la Casa Blanca han sido Radiohead y Sabrina Carpenter, quienes han criticado duramente el uso que se han realizado de sus canciones y tomado medidas legales contra ello. SZA ha sido una de las pocas artistas que ha ido un poco más allá, señalando la intención «rage bait» de este tipo de publicaciones, es decir, su uso como «anzuelo» en redes para que los artistas piquen y comenten los vídeos, ampliando sus visualizaciones.

A raíz de las palabras de Kesha contra el «depredador» Trump, el jefe de comunicación de la Casa Blanca, Steven Cheung, se burlaba de los artistas por seguir «picando» a las provocaciones del presidente de Estados Unidos, pero lo cierto es que tienen dos opciones, o pronunciarse o quedarse callados.

La mayoría de los artistas ha firmado contratos con discográficas que autorizan la licencia de sus catálogos a plataformas como TikTok o Instagram, lo que permite que cualquier cuenta -incluida la del ejército israelí- use sus canciones sin autorización previa y con intención maliciosa. Por eso, incluso Taylor Swift, que es dueña de los másters de sus propios temas, no pudo impedir que la Casa Blanca utilizara ‘The Fate of Ophelia’ en un video “patriótico”.

Por eso, a artistas como Kapranos, Kesha o Radiohead solo les queda expresar públicamente su repudio e indignación al uso que el ICE o las IDF realizan de sus canciones, con esa “arrogancia vil” a la que Kapranos precisamente alude. Al menos Sabrina Carpenter logró que la Casa Blanca borrara un vídeo del ICE tras tacharlo de «vil y asqueroso», pero esto desgraciadamente no suele ser lo habitual.