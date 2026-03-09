Lero, en Girando Por Salas, mola porque no tiene una historia de éxito

La de Lero es una historia con la que todo el mundo puede conectar, justamente porque está lejos de ser una historia de éxito. Desde su debut en 2020, el joven artista extremeño ha lanzado dos discos -‘Planetas’ (2023) y ‘Arena’ (2021)- y está a punto de presentar el tercero. Al margen del éxito comercial, la propuesta de Lero brilla por sí misma.

El artista de Monterrubio de la Serena, un pueblo de 2000 habitantes al sur de Badajoz, no encaja en ningún sitio. De eso justamente trata su propuesta, desde las letras hasta su ecléctico estilo musical. Sí que se podría comparar a los universos de stivijoes, por su constante ‘oversharing’, o Delgao, por su mezcla de estilos urbanos, pero Lero tiene su propio mundo interior.

La canción que abre su primer disco, ‘Desueño’, es un gran ejemplo de su música, comenzando con un audio que se siente personal a más no poder y una dulcísima melodía acústica, muy indie pop, solo para ser interrumpido por una base de trap suave. Aquí ya se vislumbraban los caminos sónicos a los que aspiraba Lero, que describe sus canciones como «feliztristes» de forma muy acertada.

Si comparamos aquella canción con su último sencillo, la diferencia es abismal. En ‘Lunes al sol’, sigue estando la guitarra indie y el toque urban en el delivery vocal, pero ahora la mezcla no levanta ninguna ceja. El momentazo de la canción llega con el gran sample de ‘Kids’, el icónico himno de MGMT, que Lero reconvierte de forma magistral.

El extremeño tampoco se ciñe a géneros o estilos concretos en ‘Caparica’ o ‘Mississipi’, en las que opta por una base de reguetón para acompañar un tema de indie pop. ‘Si hablaba de ti’, por ejemplo, define muy bien la propuesta de Lero mezclando lo contemplativo del indie con la inmediatez lírica del hip hop. En la breve ‘El rey de la montaña’, por otro lado, Lero abraza su lado más sensible: «Ahora mis canciones al fin sonarán», promete.

Este año, Lero forma parte de la programación del circuito Girando Por Salas, creado para facilitar a los artistas emergentes la posibilidad de tocar en salas fuera de su comunidad autónoma. Por esto mismo, el extremeño estará presentando sus canciones en diferentes recintos del país a partir de finales de marzo, comenzando por A Coruña.

Conciertos de Lero:

Sábado, 28 de marzo – FERROL (A CORUÑA) – Sala La Room

Sábado, 2 de mayo – LAS PALMAS DE GRAN CANARIA – Sala Faro

Viernes, 22 de mayo – TOLEDO – Sala Pícaro

Sábado, 23 de mayo – CIUDAD REAL – Sala Nice

Viernes, 29 de mayo – MURCIA – Sala Revólver

Sábado, 30 de mayo – ALMERÍA – Sala ClasiJazz

