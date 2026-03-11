La Casa Azul anuncia disco y arenas para 2027

La Casa Azul ha dado los primeros detalles de su nuevo disco y ha revelado sus dos primeras grandes fecha de presentación, que tendrán lugar en 2027.

Será el 5 de marzo de ese año cuando Guille Milkyway presente en el Movistar Arena de Madrid el contenido de su nuevo disco, ‘Fauna y flora subacuática’, que sigue sin fecha de lanzamiento. Después, el 13 de marzo será el turno de Palau Sant Jordi de Barcelona. JENESAISPOP es medio oficial de esta segunda cita.

Las entradas para el concierto de Madrid ya están a la venta, mientras que las de Barcelona se pondrán a la venta este viernes 13 de marzo a las 10 horas.

La Casa Azul ha estado muy presente en directo durante los últimos años, mientras se han cumplido siete años del lanzamiento de ‘La Gran Esfera’, su último álbum de estudio. Milkyway se marcó un WiZink en 2024; en 2025 inauguró el Primavera Sound y, en septiembre de ese mismo año, ofreció un concierto en la sala BUT de Madrid por su 25º aniversario.

También ha habido novedades musicales, como el single ‘No hay futuro’ (2022) o el repertorio fruto de la colaboración de Milkyway y Soleá Morente, reunido en el disco ‘Sirio B‘ (2025).

Durante el último año, también, Milkyway ha estado presente en televisión por su papel como jurado en Operación Triunfo 2025.

Podcast Revelación o timo: Entrevista a La Casa Azul