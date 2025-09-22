La Casa Azul, en But, por el 25º aniversario de Ochoymedio

Como para quitarse el mal sabor de boca que ha dejado su actuación coitus interruptus en Brava, La Casa Azul anuncia un concierto especial en Madrid. El proyecto de Guille Milkyway volverá a una sala tan íntima como la But con motivo del 25º aniversario de Ochoymedio. Recordemos que recientemente pudimos ver a La Casa Azul nada menos que en el Movistar Arena frente a unas 10.000 personas, y que But tiene capacidad para unas 1.000.

Las entradas para el concierto del 28 de noviembre están a la venta a 33 euros en la web de OchoyMedio.

El 25º aniversario de Ochoymedio incluirá un ciclo de conciertos por el que van a pasar artistas tan dispares como Mujeres, Mala Rodríguez, Fresones Rebeldes, Los Punsetes, McEnroe, Miqui Puig, Juventude, Delafé y las Flores Azules, Teo Lucadamo, Svsto, Ladilla Rusa, Cycle, Samantha Hudson, Triángulo de Amor Bizarro o los propios L Kan. JENESAISPOP es medio oficial de todo el ciclo, que irá teniendo lugar en distintos emplazamientos de Madrid.

Además, este 27 de septiembre hay una gran fiesta de aniversario, que podéis disfrutar en horario de tardeo o de madrugada. A partir de las 18.00 estarán La Prohibida, Hidrogenesse, Joaquín Reyes, Luis Elefant, Rocío Sáiz y muchos más. Y a partir de las 0.00 podréis ver a Esnórquel, Inés Hernand, Jordana B, Abril Zamora, Natalia Ferviú vs Carlangas, entre otros. Estas fiestas en horario de club son en Teatro Eslava.