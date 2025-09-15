El madrileño Ochoymedio celebra este otoño sus 25 años con un ciclo de conciertos que arrancará tras una fiesta inaugural el 27 de septiembre en la que pincharán Hidrogenesse, Joaquín Reyes, Inés Hernand y muchos más. Entre las decenas de invitados al ciclo están Los Punsetes, que interpretarán íntegramente su álbum ‘LPIV’ el 23 de octubre. Las entradas están a la venta.

Es difícil determinar cuál es el mejor disco de Los Punsetes, pues todos incluyen varias canciones carismáticas. El primero traía ‘Dos policías’ y ‘Maricas’. El segundo, ‘Tus amigos’. El tercero, ‘Alférez provisional’. ‘Viva‘ traía ‘Tu puto grupo’, ‘Mabuse’ y por supuesto el tema titular. ‘Aniquilación‘ incluía ‘Una persona sospechosa’ y ‘Vas hablando mal de mí’. Y el último hasta ahora ‘AFDTRQHOT‘, ‘ESPAÑA CORAZONES’ y ‘HOLA, DESTRUCCIÓN’. Preguntamos a Los Punsetes por qué entonces se han decantado por ‘LPIV’. Responde el guitarrista Manuel Sánchez, más conocido como Anntona.

- Publicidad -

⁠¿Por qué habéis decidido hacer un concierto sobre ‘LPIV’ y no otro de vuestros discos? ¿Qué significó para vosotros?

Honestamente, la propuesta vino del Ochoymedio. Nosotros no nos habíamos planteado nunca tocar un disco íntegro, aunque es cierto que en cuanto nos lo propusieron nos pareció divertido y dijimos enseguida que sí. Igualmente, la elección del disco fue cosa del Ocho, hay que preguntarles a ellos. Para nosotros fue un disco importante, veníamos de hacer ‘Una Montaña es una Montaña’, que era un disco más oscuro y denso y queríamos cambiar de tercio y hacer un disco más directo, lleno de singles y canciones más inmediatas. Todo esto de la mano de El Guincho, fue nuestro segundo disco con él, y cambiando por primera vez de discográfica: nos fuimos de Everlasting para trabajar con CANADA.

Creo que el hecho de que las canciones funcionaran bien nos dio un empujón moral importante.

⁠¿Hay consenso total en la banda sobre cuál es el mejor disco de Los Punsetes?

No creo ni que tengamos claro cada uno personalmente cuál es nuestro favorito. No es una cosa que solamos hablar, somos más de mirar hacia delante siempre.

«Salvo el segundo, que para mí es un disco flojo en general, creo que todos representan dignamente al grupo y tienen por lo menos tres o cuatro canciones realmente buenas»

- Publicidad -

⁠La verdad que cuando tuve que incluiros en un libro que hice sobre los mejores álbumes de 2000 a 2019 lo pasé mal eligiendo. Al final me decanté por ‘Aniquilación’. Pero vaya, que le di tanta vuelta que lo he tenido que comprobar. ¿Qué opináis de esta diversidad de «opiniones de mierda»? ¿Qué creéis que significa para el grupo? Normalmente la gente está de acuerdo en qué disco es el mejor de una banda.

A mí me gusta pensar que el grupo ha mantenido una línea de calidad constante y que los discos que hemos hecho tienen todos muchas virtudes. También defectos, claro. Salvo el segundo, que para mí es un disco flojo en general, creo que todos representan dignamente al grupo y tienen por lo menos tres o cuatro canciones realmente buenas.

También creo que somos un grupo que se centra siempre en las canciones. Los discos se hacen cuando tenemos suficientes canciones buenas, más que con un concepto previo, aunque luego lo podamos buscar para redondear el disco. Eso hace que los discos se mezclen en tu cabeza, y también que un recopilatorio (como ‘Que le den por Culo a tus Amigos’) resulte una escucha muy natural y coherente.

- Publicidad -

⁠En cualquier caso, nunca habéis sufrido nunca el síndrome «el primero era mejor», ¿verdad?

¡Cuando hicimos el segundo! (risas)

⁠’LPIV’ es el disco de ‘Opinión de mierda’, ‘Me gusta que me pegues’ o ‘Arsenal de Excusas’. ¿Qué recuerdos os traen estas canciones?

‘Opinión de mierda’ fue una canción muy difícil de terminar. No acabábamos de dar con la estructura y estuvimos a punto de descartarla. Sin embargo, a Pablo (Guincho) le parecía que, precisamente por tener una estructura menos convencional, era de las más interesantes. Aun así, nunca pensamos que sería un single y de hecho fue el tercer vídeo que se hizo del disco, y casi un año después de sacarlo, cuando en CANADA vieron que la canción tenía esa cara más viral y quisieron darle bola.

‘Me gusta que me pegues’ fue el primer single. Recuerdo que fuimos precisamente a la puerta del Ochoymedio a repartir unos flyers donde solo ponía “ME GUSTA QUE ME PEGUES” en una cara y la fecha de lanzamiento por la otra. CANADA hicieron una auténtica superproducción para el vídeo (siempre hemos tenido mucha suerte con esto), y en las entrevistas a veces nos siguen preguntando si no hemos recibido palos por la letra. Y nunca los recibimos, en honor a la verdad.

Y de «Arsenal» te diré que la escribí pensando en Everlasting Records, la discográfica de la que nos estábamos yendo. ¡¡Esto no lo he contado nunca!!







⁠¿Alguna otra favorita de este álbum que estéis deseando tocar ahora?

‘Los Últimos Días de Sodoma’. Es una canción muy atractiva para un directo intenso y tengo la sensación de que le vamos a sacar más punta ahora que en su día, porque la madurez también tiene sus ventajas (risas). También va a ser la más difícil de repescar.

¿Se sigue «mereciendo esta ciudad un disgusto»?

Las ciudades desde luego cada vez dan más disgustos a los ciudadanos, no estaría mal que se llevaran uno de vez en cuando ellas.

«El Guincho llevó la filosofía de pocas pistas, pero muy trabajadas desde el sonido y musicalmente relevantes, de ‘LPIV’, primero a ‘Hiperasia’ y luego a ‘El mal querer'»

⁠En este álbum volvisteis a grabar con El Guincho. Aún faltaba tiempo para ‘Con altura’. ¿Cómo recordáis su aportación? ¿Mantenéis algún contacto con él?

Para nosotros fue muy importante, hicimos nada menos que tres discos con él, y aprendimos mucho. También vimos cómo cambiaba de intención produciendo: de ‘Una Montaña es una Montaña’, que para él era un disco “de capas” a este ‘LPIV’ que era un disco “de partes”. En ‘LPIV’ buscaba más distorsión, partes básicas y diferenciadas, “carismáticas”, pocas pistas, pero muy trabajadas desde el sonido y musicalmente relevantes. Personalmente creo que esa filosofía fue la que se llevó luego a ‘Hiperasia’ y después a ‘El Mal Querer’, reconozco esa misma intención en ambos discos.

Yo hace mil años que no hablo con él, Jorge creo que de vez en cuando se cambia un mensajito. Su vida cambió mucho post Rosalía (para bien, jaja). Aunque no mantengamos el contacto para nosotros siempre será una persona importante y queridísima.