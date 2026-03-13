Sunday (1994) te dan el mejor dream-pop en ‘Shame’

Sunday (1994) es una banda de dream-pop afincada en Los Ángeles y compuesta por tres integrantes. Dos de ellos, la californianan Paige Turner y el británico Lee Newell, son pareja. El tercero, el batería, no revela su nombre, prefiriendo ser llamado «x».
La propuesta de Sunday (1994) no es ningún misterio, pero sí es bastante inmediata -como demuestra su viralidad en TikTok- para lo que suele ofrecer una banda de su estilo. Lo podrás comprobar tú mismo o misma cuando actúen en el VIDA Festival de Vilanova i la Geltrú (Barcelona) este mes de julio.
Con «inmediata» quiero decir que las canciones de Sunday (1994) no esconden su vocación pop, siendo tan apta para fans de Mazzy Star como de Lana Del Rey, The Cure, Ethel Cain, Cigarettes After Sex o los Cranberries, quienes obviamente tenían un tema llamado ‘Sunday’, aunque data de 1993. ‘Tired Boy’ es un single estrella, de momento.
‘Shame’ podría superarla. Este es el focus track de ‘Devotion [Deluxe]’, una ampliación de su EP de 2025, que incluía singles igualmente recomendables como ‘Rain’. El anterior trabajo de Sunday (1994), homónimo, también era un EP.
El grupo, que este año ha salido de gira por Europa con The Last Dinner Party, está llamado a que 2026 sea su año, y ‘Shame’ debería ser una de sus grandes bazas. La canción no puede contar con un estribillo más inmediato y cristalino, que no cuesta imaginar sonando en la radio alternativa durante los 90, y su producción dream-pop es simplemente inmaculada.
Hay que hablar también de la preciosa voz de Paige, que, en un timbre cálido y aterciopelado, pero también nasal y pop, resulta idóneo para transmitir las letras de amor y nostalgia de Sunday (1994). ‘Shame’ narra un romance imposible, juzgado por la sociedad: «Somos amantes inocentes / convertidos en villanos / porque la vida está enferma de la cabeza».