Harry Styles, nº1 de discos y singles en UK, asienta ‘American Girls’

Harry Styles se anota números 1 simultáneos en las listas de álbumes y singles del Reino Unido. Mientras su nuevo disco, ‘Kiss All the Time. Disco, Occasionally.‘, debuta directamente en la cima de la lista de álbumes, su segundo single ‘American Girls’ alcanza el número 1 también en el ránking de singles.

El disco ha vendido un total de 183.045 copias en Reino Unido, convirtiéndose en el mayor debut de la carrera de Harry Styles. De ese total, casi la misma cantidad proviene de CDs (67.499) y vinilos (66.391), además de 4.339 casetes, 2.448 descargas digitales y 42.368 puntos de streaming. En comparación, su álbum anterior, ‘Harry’s House‘ (2022), había registrado 113.000 copias en su primera semana.

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‘American Girls’ es tan solo el 4º número 1 de Harry Styles en la lista de singles de Reino Unido, empatando con la cifra de One Direction. Styles lo ha logrado con ‘Sign of the Times’, ‘As it Was’ y ‘Aperture‘. ‘Watermelon Sugar‘, uno de sus mayores éxitos, no pasó del cuarto puesto.

Tras el lanzamiento del disco, ‘Aperture’ sube hasta el top 4 de singles en Reino Unido. Además de ‘American Girls’ en el número 1, ‘Ready Steady Go!’ entra en el número 5. Como sabéis, Official Charts británico limita a tres los singles que un mismo artista puede tener simultáneamente en la lista.

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A pesar de que ‘Aperture’ no ha logrado mantenerse en listas como se esperaba, parece que no será el caso con el segundo single, ya que ‘American Girls’ se ha asentado en el top 3 global de Spotify. En listas oficiales, es top 3 en Australia e Irlanda, top 5 en Países Bajos y top 6 en Alemania y Nueva Zelanda. El dato español lo conoceremos el próximo lunes.

Estos días, Styles ha seguido promocionando el álbum apareciendo en el Live Lounge de la BBC, donde ha interpretado en directo ‘Aperture’, ‘American Girls’, ‘Dance No More’, ‘Carla’s Song’ y una versión de ‘Everybody Wants to Rule the World’ (1985) de Tears for Fears. Hoy sábado es la estrella de Saturday Night Live como presentador y artista invitado.

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