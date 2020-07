‘Watermelon Sugar’ de Harry Styles logra el disco de oro en España casi sin pasar por el top 100

La nueva lista de singles en España apenas deja novedades que comentar, pues Ozuna continúa en el número 1 con ‘Caramelo’ mientras ‘La Jeepeta (remix)’ de Nio García y su séquito de amigos y ‘El manual’ del omnipresente Anuel AA intercambian lugares en el podio (son los puestos 2 y 3, respectivamente). La verdadera curiosidad del top 100 que saca esta semana Promusicae se produce muy lejos de las posiciones de cabeza. ‘Watermelon Sugar’ de Harry Styles, una canción que conocíamos hace más de 6 meses, cuando se editaba el segundo disco del cantante, ‘Fine Line’, re-entra al puesto 98. Tan sólo es su segunda semana oficial en lista, pues fue número 95 cuando salía el álbum el pasado mes de diciembre.

Sí, has leído bien: durante todos estos meses, esta canción no ha estado en ningún momento en el top 100 nacional oficial. Sin embargo, ‘Watermelon Sugar’ aparece certificada como disco de oro después de tan sólo dos semanas de permanencia. ¿Qué significa el dato? Que este tema ha sido un grower en nuestro país, que a pesar de que nunca ha arrasado, no ha terminado de abandonar la imaginería popular, especialmente desde que en mayo saliera su videoclip, y que va a tener un recorrido largo y constante. Sin haber llegado jamás al top 100 de Spotify España, lleva 40 días dando vueltas por el top 200. Además, no por casualidad, el álbum de Harry Styles ‘Fine Line’ vuelve al top 10 en España esta misma semana. ‘Watermelon Sugar’ ha sido top 10 en Reino Unido y Estados Unidos, donde ha sido también oro y platino respectivamente, y nos avisa de que hay Harry Styles para rato: la canción lleva más de 400 millones de streamings tan sólo en Spotify. ¿Alguien dudaba de que sería el One Direction más exitoso?





‘La curiosidad’, subida más fuerte

Continuando con la tabla oficial, la subida más fuerte de la semana corresponde a ‘La curiosidad’ del portorriqueño Jay Wheeler, junto a DJ Nelson y Myke Towers. ”Curiosamente”, el top 1 actual en España, el mencionado ‘Caramelo’ de Ozuna también apela a “la curiosidad”, y esta otra canción pasa del puesto 12 al puesto 7 tras un mes en listas. Ha sido extraída como single del disco ‘Platónicos’ (2020), el sucesor de ‘Platónico’ (2019).



‘Aún me amas’ de Beret, mejor entrada

Para sorpresa de nadie, pues la canción se dejó ver en la lista de virales de Youtube desde su estreno, el baladón de Beret ‘Aún me amas’ es la entrada más fuerte de la semana, directa al puesto 34. Warner le promociona como el «artista revelación de España del 2019» tras la buena aceptación de su disco del año pasado ‘Prisma’, que ha sido disco de oro (colaboraban Melendi, Pablo Alborán, Vanesa Martín); y sobre todo de sus 5 singles de oro y 14 de platino.



Entradas de Rels B, ‘El hipo’…

El resto de entradas en el top 100 de la semana son ya en posiciones mucho más modestas: ‘No te imaginas’ de Rels B y Morad en el número 55, ‘Savage Love’ de Jason Derulo bajo la producción de Jawsh 685 en el número 86, ‘Como llora’ de Juanfran en el puesto 87, ‘La presión’ de Lalo Ebratt y Manuel Turizo en el puesto 93 y ‘El hipo’ de Danny Romero y Juan Magan en el puesto 94.





Resisten Rosalía, Tangana, The Weeknd, Dua, Gaga…

Aunque ninguna de ellas está en posiciones lo suficientemente relevantes como para competir por el título ¿inexistente? de “canción del verano”, continúan en el top 100 algunas de las canciones más mediáticas de las últimas semanas.

-Rosalía sigue en el top 20 con ‘TKN’ junto a Travis Scott. Es su 6ª semana y el tema ha sido certificado como disco de oro. No ha sido un macrohit, pero quien imaginara un descalabro para ella, tampoco ha sido el caso.

-C. Tangana, que igualmente fue número 1 hace semanas con ‘Nunca estoy’, es aún top 26 en su 11ª semana en lista. En este caso, puede presumir de ser platino.

-Pese a no haber sido jamás top 15, ‘Blinding Lights’ de The Weeknd sí es un éxito en nuestro país, y vuelve a escalar del puesto 26 al puesto 23, certificada como doble platino tras 29 semanas en lista.

-Dua Lipa ocupa el puesto 62 con ‘Don’t Start Now‘ en su 36ª semana (doble platino) y el puesto 78 con ‘Physical’ en su 23ª semana (platino). Cabe preguntarse si ‘Break my Heart’, un “sleeper” en Estados Unidos, ha sido un single oficialmente por aquí: parece que no.

-Lady Gaga y Ariana Grande están en el puesto 83 en España con ‘Rain On Me’ en su 7ª semana, sin certificación, a pesar de que la del oro está a punto de concederse como deja intuir Kworb. El tema finalmente ha sido apoyado por 40 Principales.