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Adiós a Gemma Cuervo, la gran Vicenta en ANHQV

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Adiós a Gemma Cuervo, la gran Vicenta en ANHQV

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Gemma Cuervo ha fallecido este sábado 14 de marzo a los 91 años en Madrid, ha confirmado su familia a RTVE. «Con enorme tristeza comunicamos el fallecimiento de nuestra madre, la actriz Gemma Cuervo, tan querida y admirada por todos», informa el comunicado.

Actriz de teatro, cine y televisión con más de 60 años de trayectoria, Cuervo es reconocida en toda España por su entrañable y desternillante papel de Vicenta Benito en ‘Aquí no hay quien viva’, donde interpretaba a la hermana de Marisa (Mariví Bilbao) en la famosa serie vecinal que emitió Antena 3 entre 2003 y 2006, pasando después en ‘La que se avecina’ a asumir un rol similar.

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Junto a Concha (Emma Penella), las tres vecinas ancianas formaban el trío de cotillas de “radio patio” atentas a todos los chismes del edificio. El carácter de Vicenta estaba marcado por una inocencia e ingenuidad propias de una niña pequeña que contrastaba con la personalidad gamberra de sus compañeras de piso, aunque también podía tornarse inquietante y oscura dependiendo de la situación.

Décadas antes, durante los 60 y 70, Cuervo -que había debutado en teatro en 1956-apareció en películas reconocidas como ‘El mundo sigue’ y, sobre todo, dejó huella en la historia del drama español cuando junto a su marido, Fernando Guillén, dirigieron una compañía de teatro que estrenaba obras prohibidas por la censura de autores europeos como Sartre o Camus.

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Recientemente, Cuervo había estado activa en redes sociales, especialmente en Instagram, donde subía contenido divertido y cercano con la colaboración de su hija, la también actriz y presentadora Cayetana Guillén-Cuervo. Últimamente, Cuervo había participado en el canal de Youtube de Cayetana hablando de sexualidad, mientras que en La Revuelta su produjo su última aparición pública.

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