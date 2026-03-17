Death Cab for Cutie anuncian nuevo disco, ‘I Built You A Tower’

Death Cab for Cutie han anunciado que su 11º disco, titulado ‘I Built You A Tower, estará disponible el próximo 5 de junio. Será el regreso de la banda a la escena independiente después de dos décadas vinculados a Atlantic Records. El primer adelanto, ‘Riptides’, ya está disponible en plataformas.

Según informa la propia banda, ‘I Built You A Tower’ ha sido producido por John Congleton y grabado en apenas tres semanas entre Los Ángeles y los diferentes estudios caseros de la banda. Esta describe el proyecto como más «directo» y «orgánico» que sus predecesores, al haber sido inspirados por la energía de las giras conmemorativas de ‘Transatlanticism’ y ‘Plans’.

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‘I Built You A Tower’, de esta forma, incluye canciones que exploran «el duelo, la memoria y la reconstrucción emocional». El disco también llegará acompañado de una gira por Reino Unido y Europa que comenzará en septiembre, pero no pasará por España.

Tracklist:

1. Full of Stars

2. Punching The Flowers

3. Pep Talk

4. I Built You A Tower (a)

5. Envy The Birds

6. Stone Over Water

7. How Heavenly a State

8. Trap Door

9. Riptides

10. The Flavor of Metal

11. I Built You A Tower (b)

