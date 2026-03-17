Prestoso Fest confirma a Standstill, Lorena Álvarez, SPRINTS…

Prestoso Fest, el festival asturiano que se celebra desde hace ocho ediciones en el paraje natural de Cangas del Narcea, favoreciendo una experiencia cercana a la naturaleza, vuelve en 2026 con una novena edición que ya tiene el cartel completo.

El cierre de programación que se anuncia hoy incluye nombres destacados como Standstill, que celebrarán el 20º aniversario de Vivalaguerra; el tesoro nacional Lorena Álvarez, por supuesto natural de Asturias; y los irlandeses SPRINTS como gran confirmación internacional.

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Los franceses Basic Partner se encuentran también entre los nombres revelados, así como el interesante From y la alemana residente en Asturias Fee Reega. Completan el cierre de cartel Lady Llagar y La Güeriata.

Las primeras confirmaciones de la novena edición de Prestoso Fest incluían ya a Rufus T. Firefly, recientes ganadores del Premio Ruido, así como a La Plata, joseluis, Él Mató a un Policía Motorizado, ORTIGA, Axolotes Mexicanos, los británicos Autocamper, el regreso de Nadadora y La Rate Timide, además de las sesiones de Lucía Dilema, DJ Coco y Mediocre.

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Los días 6, 7 y 8 de agosto abrirá sus puertas Prestoso Fest en el precioso paraje de Las Barzaniellas. El abono completo está disponible a un precio de 90 euros.