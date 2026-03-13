Rufus T. Firefly ganan el Premio Ruido

Rufus T. Firefly han ganado el Premio Ruido, otorgado por la prensa musical al Mejor Disco Español de 2025, por su último trabajo, ‘Todas las cosas buenas‘, durante la ceremonia celebrada esta noche, 12 de marzo, en la Sala Berlanga de Madrid, en la que además han actuado. Eso sí, lo han hecho sin la presencia de su batería original, Julia Martín-Maestro, que no había podido asistir al evento. Rufus T. Firefly han interpretado ‘Canción de paz’ acompañados de Repion, otra de las bandas nominadas.

‘Todas las cosas buenas’ ha aparecido en multitud de listas de lo mejor de 2025, incluido el Anuario de JENESAISPOP, y recientemente ha figurado entre las recomendaciones musicales de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno.

Rufus T. Firefly, banda procedente de Aranjuez (Madrid) y capitaneada por Víctor Cabezuelo, suele mostrarse reacia a la competición en ceremonias de premios, llegando incluso a dedicar una canción a los ‘Premios de la Música Independiente’, en los que actuarán próximamente.

Pero lo cierto es que ‘Todas las cosas buenas’ se ha impuesto a títulos destacados como ‘LUX’ de Rosalía, ‘Spanish Leather’ de Guitarricadelafuente, ‘DAISY’ de rusowsky o ‘Si abro los ojos no es real’ de Amaia. El galardón funciona también como un reconocimiento a toda su carrera, ya que ‘Todas las cosas buenas’ está siendo su disco más reconocido, siendo el octavo.

Rufus T. Firefly han recogido el Premio Ruido de manos de Julio Ruiz, sumándose a una notable lista de ganadores que incluye a Rosalía, premiada en dos ocasiones; Triángulo de Amor Bizarro, también galardonados dos veces; María José Llergo o, el año pasado, Alcalá Norte.

Premio Ruido 2025:

Amaia: Si abro los ojos no es real

Carlos Ares: La boca del lobo

Frente Abierto: Guerra a todo eso

FUET!: Make It Happen

Guitarricadelafuente: Spanish Leather

Pumuky: No sueltes lo efímero

Repion: 201

Rosalía: Lux

Rufus T. Firefly: Todas las cosas buenas – GANADOR

rusowsky: DAISY

shego: No lo volveré a hacer

Valeria Castro: el cuerpo después de todo