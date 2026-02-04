Rosalía, Amaia, Guitarrica, Rufus… nominados al 11º Premio Ruido

Hoy se han revelado los discos nominados al Premio Ruido al Álbum Nacional del año que concede la PAM, Periodistas Asociados por la Música. Alcalá Norte ganaron la 10ª edición, y en el pasado han ganado artistas como María José Llergo, Rosalía o Niño de Elche. Por primera vez, más de 70 periodistas musicales han votado, por hasta 244 álbumes españoles diferentes.

Tras el recuento, queda un listado de 12 discos que refleja la riqueza y la diversidad de la música española, con trabajos centrados en el pop, el rock, la electrónica, el shoegaze, el flamenco, el indie pop o el hardcore. Los 12 nominados de la 11ª edición de Premio Ruido, en orden alfabético, se detallan a continuación:

- Publicidad -

Amaia: Si abro los ojos no es real

Carlos Ares: La boca del lobo

Frente Abierto: Guerra a todo eso

FUET!: Make It Happen

Guitarricadelafuente: Spanish Leather

Pumuky: No sueltes lo efímero

Repion: 201

Rosalía: Lux

Rufus T. Firefly: Todas las cosas buenas

rusowsky: DAISY

shego: No lo volveré a hacer

Valeria Castro: el cuerpo después de todo

El disco ganador del 11º Premio Ruido se conocerá el próximo jueves 12 de marzo en la Sala Berlanga (Madrid), con la colaboración de AGEDI, Fundación SGAE, AIE y Radio 3.