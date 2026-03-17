Granca Live Fest 2026 anuncia a Maroon 5, Ms. Lauryn Hill…

El festival canario Granca Live Fest, que se celebra del 2 al 5 de julio en el Estadio de Gran Canaria, completa su cartel de 2026 con la confirmación de una serie de grandes nombres.

El más destacado es Maroon 5, que encabezará la recién anunciada jornada del domingo, gratuita para los poseedores del abono de tres días. Con la adición de este cuarto día de festival, Granca Live Fest celebra su quinto aniversario.

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No se quedan atrás las confirmaciones de otros grandes nombres de la música internacional como Juan Luis Guerra y Ms. Lauryn Hill, mientras que el ídolo del urban actual Omar Courtz representa una de las apuestas más contemporáneas del cartel.

Granca Live Fest completa así una programación que ya contaba con la presencia de artistas como Aitana, Dani Martín o Lola Índigo.

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Los abonos y entradas de día estarán disponibles desde el miércoles 18 de marzo a las 12:00 horas en Canarias (13:00 en la península) a través de la web oficial.

Jueves 2 de julio

Ms. Lauryn Hill, Dani Fernández, Viva Suecia, PtaZeta, PlayaCoco, Toni Bob

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Viernes 3 de julio

Juan Luis Guerra, Omar Courtz, Lola Índigo, Danny Ocean, Carlos Rivera, Conjurer, Wendy Ruiz

Sábado 4 de julio

Alejandro Sanz, Aitana, Dani Martín, Grupo Frontera, Agua del Chorro, Dani Calero, Quique Serra

Domingo 5 de julio — 5º aniversario

Maroon 5, junto al talento canario: Monkey Faces, Click & Roll y Toni Bob