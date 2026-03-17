CocoRosie traen a España su Old TV Show Tour

Un año después de que su octavo álbum de estudio, ‘Little Death Wishes‘, las trajera a España, las hermanas Bianca y Sierra Casady, más conocidas como CocoRosie, vuelven a nuestro país para presentar su nuevo espectáculo, Old TV Show Tour.
La gira europea de Old TV Show Tour incluye tres paradas en España en el mes de junio: el domingo 7 estarán en el Kafe Antzokia de Bilbao, el martes 9 en la sala MON Live de Madrid y el miércoles 10 en la Razzmatazz 2 de Barcelona.
La gira Old TV Show combinará “música, visuales y su estilo único con toques de drag”, quedando “suspendido en algún punto entre el kitsch, el pop y el underground subversivo”. El show es la propuesta de CocoRosie para “tejer hilos de esperanza en tiempos de incertidumbre y transformación global”.
7/06 BILBAO – Kafe Antzokia
8/06 BIARRITZ – Atabal Biarritz
9/06 MADRID – Sala Mon Madrid Conciertos
10/06 BARCELONA – Razzmatazz
11/06 WINTERTHUR – Salzhaus Winterthur
12/06 VIENA – WUK
14/06 ZAGREB – Boogaloo Zagreb
15/06 OSTRAVA – Barrák Music Club
29/06 BERLÍN – Festsaal Kreuzberg