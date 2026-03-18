KNEECAP y Pablo Iglesias llevarán ayuda humanitaria a Cuba

La banda de punk electrónico irlandesa KNEECAP y figuras políticas internacionales como Pablo Iglesias o Jeremy Corbyn se embarcarán esta semana en la flotilla solidaria “Nuestra América”, una iniciativa que transporta toneladas de ayuda humanitaria hacia Cuba.

El convoy lleva alimentos, medicamentos y otros suministros básicos en un momento especialmente delicado para la isla, que atraviesa una de las crisis económicas más profundas de su historia reciente, agravada por las tensiones diplomáticas con Estados Unidos.

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Junto a Corbyn e Iglesias participarán decenas de legisladores, sindicalistas y activistas internacionales. Entre ellos destacan también la política colombiana Clara López, el comentarista estadounidense Hasan Piker y el líder sindical Chris Smalls. El grupo prevé llegar a la isla este fin de semana en medio de nuevas amenazas políticas hacia La Habana lanzadas por Donald Trump.

La flotilla contará también con la participación de Cuban Americans for Cuba, una red de activistas cubano-estadounidenses que colaborará en la entrega de suministros y en diversas actividades previstas en la capital cubana. La iniciativa busca visibilizar la crisis humanitaria en el país y reforzar la solidaridad internacional con la población cubana.