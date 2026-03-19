Por qué España no remonta en el mercado discográfico mundial

La industria musical va viento en popa. Y hablamos hoy del mercado discográfico, de la música grabada: de la locura colectiva por la música en directo somos más plenamente conscientes, sobre todo cuando nos quedamos sin entrada para algún concierto. El informe anual de 2025 recién publicado por la IFPI -que representa a 8.000 compañías de todo el mundo- deja atrás los victimismos de los tiempos de la piratería y saca pecho de sus cifras.

Durante el año pasado, los ingresos mundiales de la música grabada crecieron un 6,4 % y alcanzaron los 31.700 millones de dólares. Es la primera vez que se rebasa la cifra de 30.000 millones. El streaming fue el motor de este crecimiento, pero es que el mercado físico logró subir también en 2025, quizá animado por la artista número 1 del año una vez más, Taylor Swift. Más curioso es que América Latina sea el mercado que logró crecer más. Entre los 10 mercados más importantes del mundo, Brasil sube un puesto desplazando a Canadá y México vuelve al top 10. España se mantiene en 14º puesto.

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El resumen del informe, que es público a diferencia de la versión premium, habla de la importancia de lo local. De hecho, las 3 multinacionales dedican espacios a vender a algunos de sus artistas locales. Sony ha escogido España para hablar de Rosalía, Guitarricadelafuente y Nathy Peluso; Universal, Tailandia; y Warner, México.

La industria asegura estar enfocada en trabajar a los artistas a largo plazo en tiempos de rapidez. Hablan de la importancia de la generación de iconos a fuego lento, en contra de la inmediatez, y dedican 3 reportajes a 3 artistas que no triunfaron nada más salir, pero sí lo hacen a día de hoy: Tate McRae, Olivia Dean y los neozelandeses Balu Brigada. Entre los mayores temores, el fraude en el streaming, y el uso de una IA responsable. A continuación, 5 curiosidades sobre este informe.

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11 años consecutivos de crecimiento

No solo es que se hayan rebasado los 30.000 millones de dólares en ingresos en 2025, sino que la industria lleva 11 años consecutivos de crecimiento, tras los tiempos turbios de Napster, Soulseek, Torrents, etc. El streaming es el impulsor, pues le corresponden 22.000 de esos millones, suponiendo casi un 70% de los ingresos mundiales de música grabada. Destaca el streaming de pago, que creció un 8,8% y supone un 52,4% de los ingresos totales. En la actualidad hay 837 millones de usuarios de streaming de pago en cuentas por suscripción, en todo el mundo.

Pero ojo porque el formato físico volvió a crecer, en concreto un 8%. Los vinilos crecieron un 13,7%. Contra todo pronóstico, hasta los CD’s crecieron casi un 4% tras unos años de traspiés.

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España crece, pero no lo suficiente para ser clave

España presenta buenos datos, creciendo un 13,7% en 2025, más que la media de países. Europa consolida su posición como segunda región con más importancia, con unos ingresos que subieron un 5,6%. Sin embargo, España no lidera el crecimiento mundial y se mantiene en la 14ª posición de mercados discográficos, cuando antes de la piratería llegamos a rondar el 8º puesto. En la página dedicada a Sony Iberia (se llama así, no es un guiño a David Uclés), se explica por qué: los españoles no pagamos suficiente por el streaming.

Aunque no se especifica con estas palabras, y estas son «cosecha propia», tendemos a compartir cuentas, racaneamos meses de suscripción como podemos, y no nos extrañamos si en una tienda o un restaurante, saltan anuncios de Spotify entre canción y canción. Tenemos muy asumido que una entrada para Rosalía o Bad Bunny cuesta 200 euros, pero de lo de pagar 10 euros al mes por una plataforma de streaming, ya hablaríamos.

Cito ahora sí textualmente el informe: «Con un rating escasamente por encima del 20%, España y Portugal se sitúan por detrás de países similares». Apunta Jose María Barbat, presidente de Sony Iberia: «Esto limita el potencial de la industria musical de invertir más localmente. Afecta a nuestra capacidad para apoyar proyectos a nivel global y posicionar Iberia como mercado prioritario para repertorio internacional».

¿Alguna buena noticia? Aunque no lideramos el pago por streaming estamos mejor posicionados en otros sectores: «somos el 12º mercado en ventas por suscripciones con publicidad, el 11º en ventas de formatos físico, en venta de vinilos somos el 10º mercado más grande a nivel mundial, el 10º en ingresos por sincronizaciones y el 9º en ingresos por derechos de propiedad intelectual.

Así está el ránking de mercados mundiales en 2025, respecto a 2024, en cuanto a música grabada.

1 (1) Estados Unidos

2 (2) Japón

3 (3) Reino Unido

4 (5) China

5 (4) Alemania

6 (6) Francia

7 (7) Corea del Sur

8 (9) Brasil

9 (8) Canadá

10 (12) México

—

14 (14) España

IA vs Salud Mental

Si por algo será recordado este informe dentro de 10 años es por su dedicación a la inteligencia artificial. Se llama a un uso de la misma «responsable», se incluyen estudios sobre su uso y regulación, y se plantea que pueda representar un cambio como «el de internet hace 25 años». Son palabras de Adam Granite, de Universal AMEA, que añade: «El impacto de la IA será muy positivo y no estamos ni cerca de desentrañar su valor total. Pero los modelos que quieran entrenar con el repertorio de nuestros artistas necesitan una licencia».

Los diferentes artículos sobre esta dicotomía -posibilidades creativas vs derechos de los artistas- hacen que la «IA» aparezca aproximadamente 57 veces mencionada en este resumen del informe de 29 páginas dobles. En contraste, «salud mental» aparece 1 sola vez, dentro de un gráfico sobre cómo desarrollar artistas. Una pequeña derrota -o una victoria, según se mire- para Chappell Roan, que luce increíble, por otro lado, en una instantánea del informe, pese a no haber sacado disco en 2025.

Regulación o libre mercado

Otra de las palabras más repetidas del informe es «gobierno». Aparece 16 veces, sobre todo cuando se pide regulación en torno a la deriva de la IA o se habla del fraude en el streaming. Se dice en un momento: «las leyes de derechos de autor defienden el principio fundamental de que los desarrolladores de IA deben obtener autorización de los titulares de los derechos para el uso del contenido antes de utilizarlo. Los gobiernos deben defender y hacer cumplir este principio fundamental».

Por otro lado, en un recuadro algo extraño se apela al libre mercado: «Preservemos el dinámico y competitivo mercado musical. Las discográficas compiten intensamente por descubrir, invertir y trabajar con artistas en cada etapa de sus carreras. Este entorno competitivo impulsa el crecimiento y aumenta la remuneración de los artistas. Los gobiernos deben preservar este dinámico mercado, que se basa en la capacidad de los actores para desarrollar libremente alianzas comerciales con derechos exclusivos y seguridad jurídica, sin restricciones regulatorias innecesarias. El mercado

está prosperando, dejémoslo funcionar». Como curiosidad, la palabra «oligopolio» aparece un total de 0 veces en el informe.

Artistas, canciones y discos más exitosos de 2025

Una última crítica para el informe IFPI, uno de los más anhelados por la industria cada año: llega tarde. En marzo de 2026 y con las cifras de streaming siendo públicas, ya sabemos hace rato que Taylor Swift dominó el mundo; Morgan Wallen, Estados Unidos; Bad Bunny, las plataformas de streaming; y que ‘Golden’ fue la gran sorpresa del año. Pero ahí van las cifras oficiales de 2025, con supervivientes de años anteriores, como Billie Eilish, Kendrick Lamar y Gracie Abrams.

Los artistas más exitosos de 2025

1.-Taylor Swift

2.-Stray Kids

3.-Drake

4.-The Weeknd

5.-Bad Bunny

6.-Kendrick Lamar

7.-Morgan Wallen

8.-Sabrina Carpenter

9.-Billie Eilish

10.-Lady Gaga

Los discos más exitosos de 2025

1.-Taylor Swift / The Life of a Showgirl

2.-Morgan Wallen / I’m the Problem

3.-Kpop Demon Hunters / Kpop Demon Hunters

4.-Bad Bunny / Debí tirar más fotos

5.-Sabrina Carpenter / Short n’Sweet

6.-Stray Kids / KARMA

7.-SZA / SOS

8.-Billie Eilish / Hit Me Hard and Soft

9.-Lady Gaga / Mayhem

10.-Mrs Green Apple / 10

Las canciones más exitosas de 2025

1.-Rosé & Bruno Mars / APT.

2.-HUNTR/X / Golden

3.-Alex Warren / Ordinary

4.-Lady Gaga, Bruno Mars / Die With a Smile

5.-Benson Boone / Beautiful Things

6.-Billie Eilish / Birds of a Feather

7.-Teddy Swims / Lose Control

8.-Kendrick Lamar, SZA / luther

9.-Gracie Abrams / That’s So True

10.-Kendrick Lamar / Not Like Us

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