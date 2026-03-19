The Cardigans, de vuelta en Barcelona 20 años después

Un nuevo ciclo de conciertos ha llegado a Barcelona y The Cardigans no es la única banda interesante de su cartel. Blaumarí Music ha anunciado hoy la programación de la primera edición de su historia, que tendrá lugar del 10 al 28 de junio en el Port Vell de Barcelona, y contará con nombres como UB40, Rufus Wainwright, Kamasi Washington o Nile Rodgers & Chic.

La última vez que la banda sueca visitó nuestro país fue en 2019, como parte del cartel del festival DCODE. Sin embargo, este 2026 se cumplen 20 años desde que el grupo de Nina Persson no visita Barcelona. Cosa que, por supuesto, va a cambiar este mismo verano. Las entradas estarán disponibles a partir del próximo lunes 23, a las 10h.

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Uno de los aspectos más llamativos del ciclo Blaumarí será su escenario: una plataforma elevada sobre el mar en el Port Vell de Barcelona. Además de The Cardigans, otros 17 artistas también se suman a la ocasión. Entre estos, Carlos Núñez, Gipsy Kings, Xoel López, Dj Symphonic, Joss Stone, James o Alan Parsons.