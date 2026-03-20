Comeback naval para BTS con la épica ‘Swim’

BTS publican hoy su disco de regreso, ‘ARIRANG’, tras su retirada de los escenarios para irse a hacer la mili. El título, ‘ARIRANG’, alude en coreano a una «triste despedida» y hace referencia a la canción tradicional más popular de Corea del Sur.

‘ARIRANG’ es el sexto disco de BTS grabado en coreano, el décimo en general (el grupo ha lanzado cuatro álbumes en japonés), y el primero desde 2014 que presenta a los siete integrantes en la portada, ahora vestidos de traje.

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El álbum cuenta con colaboraciones destacadas en la producción, como Diplo, Tame Impala, Flume, JPEGMAFIA y dos españoles: El Guincho y Fakeguido (antiguo colaborador de Bad Gyal). Al mismo tiempo, se trata de uno de los trabajos de BTS en los que sus miembros más han participado en la composición, ya que casi todos figuran en los créditos de varias canciones.

RM, por ejemplo, coescribe el single de presentación, ‘SWIM’, junto al habitual Ryan Tedder y otros compositores. ‘SWIM’ es un medio tiempo de pop-R&B que sigue totalmente la línea del último Justin Bieber y que hoy elegimos como la Canción del Día.

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Es fácil entender por qué ‘SWIM’ se ha seleccionado como single oficial, ya que su melancólica melodía refleja el significado del título del álbum, y su letra parece comentar sobre el mundo actual. «Me he ido y aún me levanto en este mundo loco», canta la banda. «Dime un solo lugar de este mapa donde pueda respirar». Esta dolorosa despedida solo puede relacionarse con la retirada de BTS para cumplir con el servicio militar, y no es casualidad que el videoclip de ‘SWIM’ tenga temática naval, con los integrantes de la banda embarcados en el Atlántico.

El clip es una tremenda superproducción marítima que cuenta con la participación de la actriz estadounidense Lili Reinhart, conocida por su papel en ‘Riverdale’. Ella representa a la persona a la que BTS se dirige en ‘SWIM’, convertida en una especie de océano emocional en el que los integrantes se refugian para huir del mundo exterior.

