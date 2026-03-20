Cómo Chuck Norris se convirtió en el mayor meme de mi generación

Para la gran mayoría de la Generación Z, Chuck Norris es el tío de los memes. Sin ningún tipo de contexto sobre ‘Walker Texas Ranger’, ‘Delta Force’, su amistad con Bruce Lee o sus numerosos campeonatos mundiales de karate, Norris llegó a nuestras vidas cuando los memes con letras blancas todavía eran una novedad. Creo que ninguno de nosotros sabíamos por qué él era el hombre al que le rezaba Dios, o el que jugó a la ruleta rusa con todas las balas cargadas y ganó, o la única persona que podía dividir entre cero. Tampoco nos lo preguntábamos. Con su fallecimiento, se va una de las figuras clave de la época dorada de Internet, y una de las más recurrentes en la infancia de mucha gente.

«Chuck Norris fue mordido por una cobra. Después de 10 dolorosos minutos, la cobra murió». Se cree que este fue uno de los primeros ejemplos de las famosas frases de Chuck Norris. Para ir a los inicios de todo, tenemos que rebobinar más de 20 años en el tiempo, hasta 2005. Por aquel entonces, los foros eran tecnología puntera. Y ahí fue, en los foros Something Awful, todavía abiertos hoy en día, donde un internauta llamado Ian Spector decidió empezar a publicar «facts» sobre Vin Diesel a raíz de la película ‘Un canguro superduro’.

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Inspirado por las coñas de Conan O’Brien sobre ‘Walker Texas Ranger’, el foro rápidamente cambió a Diesel por Chuck Norris como sujeto de risas. Spector fue todavía más allá, abriendo el ‘Chuck Norris Fact Generator’, con letras automáticas en fuente Impact y todo. El tío no se detuvo ahí, llegando a escribir varios libros de frases de Chuck Norris. Algunos de los títulos eran ‘La verdad sobre Chuck Norris: 400 datos sobre el humano más grande del mundo’ o ‘Chuck Norris contra Mr. T: 400 datos sobre los tíos más duros de la historia’. La broma se fue de madre desde el principio.

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Muchos de estos memes ahora serían percibidos como la mayor caspa del universo, pero en su momento eran la cima del humor: «Cuando Chuck Norris hace flexiones, en realidad está empujando la Tierra», «Chuck Norris tiene una alfombra de oso polar. No está muerto, simplemente tiene miedo de moverse» o «Chuck Norris tiró una granada y mató a 50 personas, después la granada explotó» son clásicos. Chuck Norris era la broma de todo Internet, pero, ojo, nadie se estaba riendo de él.

En 2006, la revista Time ya estaba llamando a Norris un «héroe de culto online». En 2008, Chuck Norris ya tenía su propio videojuego de móvil. En 2011, el gran gancho de un anuncio de ‘World of Warcraft’ era Chuck Norris diciendo su frase. Al año siguiente, Stallone le robó la broma de la cobra en plena película (‘Los mercenarios 2’). Durante esta época, Chuck Norris no salía ni en la tele ni en las películas, al menos con un cierto grado de éxito. Normal que no tuviésemos ni idea de quién era más allá de los memes. Sin embargo, la relevancia cultural de Norris era más alta que nunca. Era conocido por hasta tres generaciones diferentes, aunque fuese por diferentes motivos.

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Viendo cómo han evolucionado los memes, e Internet en general, a lo largo de todos estos años, es difícil no ver la época de las frases de Chuck Norris como una de las más valiosas. El meme de Norris fue un fenómeno absoluto, uno de los primeros de la era digital, e incluso llegó a mutar en bromas con otras personalidades, como el futbolista Zlatan Ibrahimović, más allá de la figura de Chuck Norris. Su relación con los memes fue complicada al principio, llegando a demandar a la editorial de uno de los tantos recopilatorios de sus frases. Poco después, retiró la denuncia. En su último post de Instagram, publicado 10 días antes de su fallecimiento, demostró estar en paz con su leyenda: «No envejezco, subo de nivel».