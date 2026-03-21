El candombe de Jorge Drexler es otra genialidad suya

Jorge Drexler cumple 30 años de carrera en 2026. En todo este tiempo, a base de colaboraciones con C. Tangana o de implementar el uso del autotune en sus composiciones, el artista uruguayo ha sabido renovarse como pocos. En ‘Taracá’, su último disco, Drexler no pone el freno y entrega una obra tan rica en tradición como en sonidos nuevos.

‘Toco madera’ es el mejor ejemplo de ello, y también la Canción del Día. La clave del lead single de ‘Taracá’ es el ritmo que recorre toda la canción, propio del candombe. Drexler, de forma considerada, incluye en el vídeo de la canción en qué consiste este estilo afro-uruguayo: «Golpear la madera del tambor con el palo para marcar una clave rítmica». Efectivamente, entre pianos, guitarras y efectos vocales, la percusión es la protagonista de ‘Toco madera’.

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Las letras siempre han sido la especialidad de Drexler. En esta ocasión, tocar madera se convierte en la expresión común tanto en la música, por la propia naturaleza del candombe, como en las palabras del cantautor: «Yo, por las dudas / Toco madera». El resto del tema exhibe la poesía que siempre ha caracterizado la obra del uruguayo: «Todo el mundo piensa que hay algo mejor ahí fuera / No importa cuál es la meta, solo ganar la carrera».

En los versos, Drexler pinta una imagen sobre el mundo actual, hablando de geolocalizadores y de crear «máquinas sabias como quien hornea pan». Incluso parece incluir una referencia a la guerra al asegurar: «Sabía que iba a pasar, pero no sabía cuando / No vemos a dónde vamos, pero vamos acelerando». El amor también está de patas arriba en pleno 2026: «No tengo claro si sos mi guardia o mi carcelera / Yo no era supersticioso, pero hoy no soy lo que era». Por las dudas, Jorge toca madera.