Kylie recrea el icónico vídeo de ‘Come Into My World’ para Chanel

‘Come Into My World’ no solo es una de las 4 mejores canciones de Kylie Minogue. Su vídeo dirigido por Michel Gondry era una pequeña obra de arte, protagonizado por varias Kylies dando vueltas por un barrio de París.

25 años después, el vídeo ha sido recreado para una campaña de Chanel, en concreto del bolso Chanel 25. La protagonista es Margot Robbie (‘Barbie‘, ‘Érase una vez… en Hollywood‘), con la participación de la propia Kylie e incluso la dirección de Michel Gondry. Eso sí, esta vez el rodaje se ha llevado a cabo en Los Ángeles, recreando París.

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Vogue publica un reportaje sobre el acontecimiento, recogiendo unas declaraciones de Michel Gondry: «Llevaba 25 años soñando con Kylie (…) Así que por fin encontré la manera de volver a verla».

Más interesante es la declaración de Margot Robbie: «Para mí también es como cerrar un círculo, porque el primer concierto al que fui fue de la gira «Fever» de Kylie Minogue. ‘Come Into My World’ era una de las canciones de ese álbum, y Michel Gondry dirigió el vídeo. Recuerdo que lo vi de pequeña y me pareció muy guay y muy ingenioso: los trucos de cámara por los que es tan famoso. Eso es lo que recreamos en esta campaña. Es brillante, un director emblemático. Si tuviera que elegir una película favorita, diría ‘¡Olvídate de mí!'».

