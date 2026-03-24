El Gobierno pide a Almeida más seguridad para el Estadio Shakira

Francisco Martín, delegado del Gobierno en Madrid, ha pedido a Almeida que reconsidere la autorización de eventos masivos en el espacio Iberdrola Music de Madrid siempre que no pueda garantizar la «seguridad» de los asistentes. Este es precisamente el recinto en el que Shakira llevará a cabo su residencia, gracias su Estadio Shakira, el próximo septiembre.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha recibido sobre la tarde del lunes una carta del delegado del Gobierno en la que este le pide que «reconsidere» la celebración de ciertos eventos en el recinto madrileño. La petición va dirigida a aquellas situaciones en las que no se cumplan «de manera efectiva» las adecuadas condiciones de «accesibilidad, movilidad y seguridad que una ciudad como Madrid debe garantizar a quienes asisten a este tipo de espectáculos».

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Martín apunta a que esta reclamación no es nueva y que existen «antecedentes recientes que desaconsejaban el uso de ese espacio para eventos con afluencia masiva de público». Este también cita los «problemas de movilidad y seguridad» que tuvieron lugar tanto en el Mad Cool como en el último concierto de Harry Styles, recordando los «cententares de personas» que «deambulaban por la M-45». Martín sugiere que todavía hay tiempo para «implementar medidas de mejora» o para «trasladar» los eventos a otros espacios.

En una clara referencia a la próxima residencia de Shakira en el Iberdrola Music, Francisco Martín ha señalado la incoherencia de Almeida y Ayuso: «No puede ser que ahora estén facilitando que en un espacio como Iberdrola Music, donde ellos mismos dijeron que no se podían celebrar eventos de fenómeno fan, ahora se vaya a poder celebrar una serie de conciertos que tienen esa serie de características».