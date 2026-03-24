‘Tell Me (U Want It)’ es otro banger pop de Underscores

Tras sus geniales colaboraciones con Oklou en ‘Harvest Sky’, umru en ‘Poplife’ o Yaeji en ‘Booboo2’, es momento de que Underscores dé un paso al frente. Su tercer disco, ‘U’, será el que la dé a conocer a un público más amplio, ya que es el más abiertamente pop de todos sus lanzamientos. Recordarás, por ejemplo, que ‘Do It‘ era prácticamente un homenaje a Britney, Justin y Madonna, circa 2008.

‘Music‘ llegó antes, en toda su gloria EDM e hyperpop, y el tercer sencillo oficial antes del lanzamiento del álbum ha sido otro banger de volverse loco. Hablamos de ‘Tell Me (U Want It)’, con el que anunciamos el que será el Disco de la Semana.

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En ‘U’ encontramos fascinantes homenajes a Imogen Heap (‘The Peace’) o al pop R&B de los 2000 (‘Wish U Well’), pero Tell Me (U Want It) es simultáneamente una evolución y una vuelta a las raíces, presentando una mezcla de EDM, dance, hyperpop y brostep totalmente original.

‘Tell Me (U Want It)’ pasa de la percusión hindú al hyperpop de Oklou en segundos y después el estribillo deriva a la potencia sintética de Skrillex, una de las influencias cruciales de Underscores.

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Sin embargo, la propuesta de ‘Tell Me (U Want It)’ evoca también una técnica pop sobresaliente; condensándose y descomprimiéndose a medida que lo decide: cada derrape rítmico, gancho instrumental o vocal, disrupción de estructura o capa de autotune vocal, todo suena milimetrado pero a la vez resulta en una canción de pop accesible. Poca música pop suena tan a siglo XXI como esto.

Ese vacile estilístico se refleja también en la letra de ‘Tell Me (U Want It)’, que no deja de ser una canción sobre la inseguridad que produce la incertidumbre de no saber si le gustas a la otra persona, y sobre la muerte del deseo cuando este se materializa: “I get what I want and then… I don’t even want it”, canta la artista. El caos controlado de la producción no puede ser más apto para el mensaje que la canción esconde.

