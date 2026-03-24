Jungle presentarán su nuevo disco ‘Sunshine’ en España

Ya recompuestos del éxito de ‘Back to 74‘, Jungle vuelven a la carga con un nuevo disco llamado ‘Sunshine’ que se podrá escuchar a partir del 14 de agosto y que el trío británico compuesto por J Lloyd, Tom McFarland y Lydia Kitto presentará en España. Las fechas de la gira de ‘Sunshine’ en nuestro país son el 26 de septiembre en el Movistar Arena de Madrid y el 28 de septiembre en el Palau Sant Jordi de Barcelona.
Los fans que reserven el álbum en la tienda oficial de Jungle tendrán acceso a la preventa de entradas para la gira. La preventa se abrirá a las 9.00 horas (hora local) del jueves 26 de marzo y permanecerá abierta hasta que las entradas salgan a la venta general a partir de las 10.00 horas (hora local) del viernes 27 de marzo. En ambos casos las entradas estarán disponibles a través de la web de Jungle.
Hasta que llegue la fecha en que podamos oír el álbum completo, podemos degustar un primer single llamado ‘Carry On’. Se trata de un tema de aires bossa y acústicos, con el que Jungle probablemente pretendan poner la banda sonora a tu próximo verano. Este es el tracklist de ‘Sunshine’:
01 Come Back to Me
02 Sunshine
03 Where Are You Now?
04 Move Like You Do
05 Romeo II ft Bas
06 Carry On
07 The Wave
08 Someday, Somewhere
09 Natural
10 Reflection
11 Heavy on My Soul
Gira Jungle 2026-2027
SEPTIEMBRE
9th – Minneapolis, MN – The Armory
10th – Chicago, IL – United Center
12th – Toronto, ON – Scotiabank Arena
13th – Montreal, QC – Place Bell
15th – Boston, MA – Agganis Arena
17th – Washington, DC – The Anthem
19th – New York, NY – Barclays Center
21st – Nashville, TN – The Pinnacle
23rd – Houston, TX – 713 Music Hall
24th – Austin, TX – Moody Center
25th – Dallas, TX – Texas Trust CU Theatre
27th – Denver, CO – Red Rocks Amphitheatre
OCTUBRE
1st – Portland, OR – Veterans Memorial Coliseum
2nd – Vancouver, BC – Pacific Coliseum
3rd – Seattle, WA – Climate Pledge Arena
6th – San Francisco, CA – Greek Theatre
9th – Santa Barbara, CA – Santa Barbara Bowl
10th – Los Angeles, CA – Crypto.com Arena
24th – Lisbon – MEO Arena
26th – Madrid – Movistar Arena
28th – Barcelona – Palau Sant Jordi
30th – Paris – Accor Arena
31st – Brussels – Forest National
NOVIEMBRE
3rd – Amsterdam – Ziggo Dome
5th – Hamburg – Barclays Arena
6th – Copenhagen – Royal Arena
8th – Berlin – Uber Arena
10th – Łódź – Atlas Arena
12th – Munich – Olympiahalle
13th – Vienna – Wiener Stadthalle
15th – Milan – Unipol Forum
18th – Dublin – 3Arena
21st – Leeds – First Direct Bank Arena
22nd – Cardiff – Utilita Arena
25th – London – The O2
27th – Manchester – Co-op Live
28th – Glasgow – OVO Hydro
MARZO 2027
2nd – Brisbane – Entertainment Centre
4th – Sydney – Qudos Bank Arena
6th – Melbourne – Rod Laver Arena
10th – Perth – RAC Arena