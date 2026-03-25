Cómo comprar entradas para Niall Horan en Barcelona

Niall Horan ha anunciado la gira de presentación de su nuevo disco, ‘Dinner Party’, que incluye una única parada en España. La fecha es el 25 de octubre en el Palau Sant Jordi de Barcelona.
Entradas para Niall Horan
Las entradas para su próximo concierto estarán disponibles próximamente, con varias fases de preventa antes de la venta general.
La primera preventa será a través de Live Nation – S.SMusic, que comenzará el martes 31 de marzo de 2026 a las 10:00 horas, con una sala de espera virtual disponible desde las 9:45. Al día siguiente, el miércoles 1 de abril, los usuarios registrados en LiveNation.es podrán acceder a otra preventa exclusiva, también a partir de las 10:00 y con sala de espera desde las 9:45.
Finalmente, la venta general para todo el público se abrirá el jueves 2 de abril de 2026 a las 10:00, con sala de espera desde las 9:45.
‘Dinner Party’, el cuarto álbum en solitario de Horan, ex integrante de One Direction, estará disponible a partir del 5 de junio. El single ‘Dinner Party’ se puede escuchar desde hace unos días.
1. Tastes So Good
2. Dinner Party
3. Monochromatic
4. She Gets It from Her Mother
5. Better Man
6. Little More Time
7. Flowers
8. Boys Are Fun
9. Fighting Over Nothing
10. Pretty
11. Die If I Don’t
12. End of an Era
SEPTIEMBRE
22 – Utilita Arena, Birmingham (UK)
23 – Utilita Arena, Newcastle (UK)
25 – Co-op Live, Manchester (UK)
28 – OVO Hydro, Glasgow (UK)
29 – Utilita Arena, Sheffield (UK)
OCTUBRE
2 – The O2, London (UK)
7 – Barclays Arena, Hamburg (Germany)
8 – Uber Arena, Berlin (Germany)
10 – Royal Arena, Copenhagen (Denmark)
13 – Lanxess Arena, Cologne (Germany)
15 – Ziggo Dome, Amsterdam (Netherlands)
16 – Ziggo Dome, Amsterdam (Netherlands)
25 – Palau Sant Jordi, Barcelona (Spain)
28 – Unipol Forum, Milan (Italy)
29 – Unipol Arena, Bologna (Italy)
31 – Olympiahalle, Munich (Germany)
NOVIEMBRE
3 – Tauron Arena, Krakow (Poland)
5 – AFAS Dome, Antwerp (Belgium)
6 – Accor Arena, Paris (France)
9 – 3Arena, Dublin (Ireland)
10 – 3Arena, Dublin (Ireland)
15 – SSE Arena, Belfast (UK)