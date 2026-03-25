No sé si «mencantamencantamencanta» Bella Kay

Bella Kay, que acaba de cumplir 20 años esta misma semana, ya es número 1 en países como Irlanda y Noruega con su single ‘iloveitiloveitiloveit’. Además, pelea por alcanzar la cima en Reino Unido, donde de momento sube al top 2, y ha llegado al top 20 en Estados Unidos.

Originaria de Texas pero situada en Orlando, la cantante despuntó el año pasado con una de las canciones contenidas en su primer EP autoeditado, ‘sick to my stomach’. El tema que lo abría, ‘The Sick‘, tuvo cierto protagonismo en redes, pero ha sido ‘iloveitiloveitiloveit’ el que ha terminado de arrasar. Una canción bonita, eso seguro, pero que por su sencillez, fue difícil ver venir. Un dato: el sello de Bella Kay se llama Bella Kay.

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La joven Jewel viene a la mente al escuchar sus a veces desgarradas composiciones a la guitarra. Ella no es tan pop como el tipo de artistas que vemos que sigue en redes sociales, desde Beyoncé a Sabrina Carpenter pasando por Olivia Dean y Olivia Rodrigo, muy pocas veces recurriendo a cajas de ritmos u ornamento alguno.

Es como cantautora autoeditada que se ha hecho un nombre y la viralidad de ‘iloveitiloveitiloveit’ es especialmente visible en TikTok, donde la gente comparte sus vídeos llorando por sus propias relaciones tóxicas. Y es que esa es precisamente la temática de la que está siendo una de las canciones más populares de 2026, aunque aún no haya llegado a España.

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‘iloveitiloveitiloveit’ habla constantemente de «recaída» en una relación tóxica de la que Bella Kay no es capaz de salir. «Me encanta cuando peleamos y me encanta tu mezquindad / No tenemos que entrar ahora mismo en lo que eso dice de mí» plantea irónicamente una de las frases más compartidas, además de la de «eres una mala idea».

Este hit pertenece a un segundo EP llamado ‘A Couple Minutes Out’ («estoy a un par de minutos de recaer», decía la letra de «iloveit»), que también contiene otros dos temas llamados ‘Steady’ y ‘wonder wander’. Veremos si a medida que se va asentando su repertorio, la balanza se inclina hacia la universalidad de Olivia Dean y Adele, o ha tenido un golpe de suerte.

