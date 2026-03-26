Rosalía cancela en Milán hacia la mitad del show

Rosalía se ha visto obligada a cancelar el concierto correspondiente al ‘Lux Tour’ en Milán debido a una indisposición. Según han documentado sus seguidores en Setlist.fm, la cantante ha llegado a interpretar unas 11 canciones.
La autora de ‘Lux‘ explica en un vídeo compartido en redes sociales: «He intentado hacer el show, me he forzado a mí misma a continuar pero tengo una intoxicación alimentaria y desde el principio me siento extremadamente mal. Estoy vomitando ahí detrás (…) Quería hacer el mejor show y seguir, pero tengo que parar. Me siento extremadamente enferma. De verdad, físicamente no puedo seguir. Tengo mucho dolor».
La próxima parada del ‘Lux Tour’ de Rosalía es España. Su gira llega a Madrid el próximo lunes 30 de marzo, tras haber hecho parada en Lyon, dos noches en París y una en Zurich. Le aguardan 4 fechas en Madrid, 2 en Lisboa y 4 en Barcelona, antes de continuar viajando por otros lugares de Europa, Norteamérica y América Latina. En principio la gira acaba el 3 de septiembre en Puerto Rico.